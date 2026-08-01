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Bhagalpur News: पूर्णिया : बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया के भवानीपुर में जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने आवास सहायकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया और बीडीओ से स्पष्टीकरण माँगा। बैठक से अनुपस्थित आवास सहायकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के संकेत दिए गए हैं।

Bhagalpur News: पूर्णिया : बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण

Bhagalpur News: भवानीपुर (पूर्णिया) से मृत्युंजय की रिपोर्ट पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में भवानीपुर प्रखंड में आयोजित समीक्षा बैठक से आवास सहायकों की अनुपस्थिति अब प्रशासनिक कार्रवाई का कारण बन गई है। बैठक में बिना सूचना के आवास सहायकों के नदारद रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सरकारी कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही माना और तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया था। डीएम के निर्देश के आलोक में डीडीसी अंजनी कुमार ने बीडीओ मनोज कुमार को पत्र जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही बैठक से अनुपस्थित आवास सहायकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।

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डीएम की इस सख्ती के बाद भवानीपुर प्रखंड कार्यालय एवं आवास सहायकों के बीच हड़कंप का माहौल है।

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