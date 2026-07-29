Bhagalpur News: बांका : बाराहाट मुख्य बाजार में सुबह 10 बजे से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
Bhagalpur News: बांका के बाराहाट मुख्य बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई है। बुधवार को, सड़क किनारे के अवैध कब्जों और अस्थायी दुकानों को हटाया जाएगा। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को चेतावनी दी थी। अभियान में पुलिस बल भी शामिल रहेगा, ताकि बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके।
Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। बाराहाट मुख्य बाजार में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। बुधवार सुबह 10 बजे से मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों, अस्थायी दुकानों एवं यातायात में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रशासन ने पूर्व में ही दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। निर्धारित समय के बाद कार्रवाई के दौरान हटाए गए सामान की जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होगी। अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहेगा ताकि विधि-व्यवस्था बनी रहे।
अधिकारियों ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने की अपील की है। इस कार्रवाई से बाजार में यातायात सुगम होने के साथ आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
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