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Bhagalpur News: कहलगांव में चलती टोटो से गिरकर बालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव में नंदलालपुर-जर्जर सड़क पर सलेमपुर मोड़ के पास दो सड़क दुर्घटनाएं हुईं। पहली घटना में विनय रजक का आठ वर्षीय पुत्र सुंदरम कुमार टोटो से गिरकर घायल हो गया। दूसरी दुर्घटना में एकचारी निवासी हेमंत दास गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में कराया गया।

Bhagalpur News: कहलगांव में चलती टोटो से गिरकर बालक घायल

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। नंदलालपुर-जर्जर सड़क पर सलेमपुर मोड़ के पास चलती टोटो से गिरकर नंदलालपुर निवासी विनय रजक का आठ वर्षीय पुत्र सुंदरम कुमार घायल हो गया। उसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। वहीं एकचारी निवासी हेमंत दास भी अलग सड़क दुर्घटना में घायल हुए, जिनका उपचार अस्पताल में किया गया।

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