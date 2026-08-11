Bhagalpur News: शाहकुंड में सड़क दुघर्टना में दो लोग जख्मी
Bhagalpur News: शाहकुंड-अकबरनगर स्टेट हाइवे 85 पर सादपुर के पास एक टोटो और बाइक की टक्कर में दो लोग घायल हो गए। बाइक चालक सौरभ कुमार को भागलपुर रेफर किया गया, जबकि राकेश कुमार का इलाज शाहकुंड सीएचसी में चल रहा है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले में अभी कोई आवेदन नहीं मिला है।
Bhagalpur News: शाहकुंड। शाहकुंड-अकबरनगर स्टेट हाइवे 85 पर सादपुर के पास टोटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो लोग जख्मी हो गए। इसमें जख्मी बाइक चालक और तारापुर निवासी सौरभ कुमार (22) को प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया गया है। जबकि उसपर सवार और असरगंज निवासी राकेश कुमार (30) का शाहकुंड सीएचसी में इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि इस मामले में अब तक कोई आवेदन नहीं मिला है।
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