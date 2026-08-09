Bhagalpur News: श्रावणी मेले में जीआरपी को मिला 200 अतिरिक्त पुलिस बल
Bhagalpur News: 50 से अधिक जीआरपी पुलिस अधिकारी की भी हुई है तैनाती सभी स्पेशल ट्रेनों
Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर 200 अतिरिक्त जीआरपी की तैनाती की गई है। इसके अलावा 50 से अधिक पुलिस अधिकारी की भी तैनाती की गई है। यही वजह है कि बीते तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष अभी तक आपराधिक घटनाएं काफी कम नजर आ रही है। रेल यात्री की सुरक्षा को काफी सख्त किया गया है। संदिग्ध लोगों को रेलवे स्टेशन पर देखने के साथ ही कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सभी स्पेशल ट्रेनों अतिरिक्त स्कॉट टीम तैनातरेल पुलिस अधीक्षक विद्यासागर ने बताया कि श्रावणी मेले में कांवरियों की सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है।
सभी स्पेशल ट्रेनों में अलग से स्कॉट की टीम की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर वरीय अधिकारियों की टीम को भी सभी स्टेशनों पर तैनात किया गया है। निगरानी के लिए एएसपी और डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इस तरह के तमाम मामलों पर 24 घंटे पैनी निगाह रखी जा रही है।
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