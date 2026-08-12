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Bhagalpur News: टोटो के धक्के से महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोपालपुर थाना के हरनाथचक में 18 वर्षीय मोनी कुमारी, पति संतोष कुमार, सड़क पार करते समय टोटो से धक्का लगने पर गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तत्काल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Bhagalpur News: टोटो के धक्के से महिला घायल

Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। गोपालपुर थाना की हरनाथचक निवासी मोनी कुमारी (18) पति संतोष कुमार पैदल सड़क पार करने के दौरान टोटो से धक्का लगने पर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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