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Bhagalpur News: 12 दिन बाद अपहृत नाबालिग बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय लड़की को शादी की नीयत से अपहृत किया गया था। 12 दिन बाद लड़की ने पुलिस को पहुंचकर अपने अपहरण के मामले की जानकारी दी। उसके पिता ने नामजद आरोपितों के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है।

Bhagalpur News: 12 दिन बाद अपहृत नाबालिग बरामद

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। रसलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहृत की गई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के 12 दिन बाद बुधवार को नाबालिग रसलपुर थाना पहुंची। इस मामले में नाबालिग के पिता ने रसलपुर थाना में नामजद आरोपितों के विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी।

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