Bhagalpur News: उपद्रव मामले में 13 को मिली बेल
Bhagalpur News: भागलपुर में 25 जुलाई को हुए उपद्रव मामले में गुरुवार को 13 और आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। देर शाम उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। अब तक सभी 28 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि 14 नाबालिग पहले ही पर्यवेक्षण गृह से बाहर आ चुके हैं। केस वापसी की प्रक्रिया भी जारी है।
Bhagalpur News: भागलपुर। 25 जुलाई को तिलकामांझी चौक पर हुए उपद्रव मामले में 13 और आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट से बेल मिल गई। देर शाम उनके जेल से बाहर निकलने की प्रक्रिया जारी थी। जेल भेजे गए 28 में 28 आरोपियों को बेल मिल चुकी है। सभी 14 नाबालिग बुधवार को ही पर्यवेक्षण गृह से बाहर आ चुके हैं। केस वापसी की भी प्रक्रिया चल रही है।
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