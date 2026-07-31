Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: उपद्रव मामले में 13 को मिली बेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर में 25 जुलाई को हुए उपद्रव मामले में गुरुवार को 13 और आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। देर शाम उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। अब तक सभी 28 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि 14 नाबालिग पहले ही पर्यवेक्षण गृह से बाहर आ चुके हैं। केस वापसी की प्रक्रिया भी जारी है।

Bhagalpur News: उपद्रव मामले में 13 को मिली बेल

Bhagalpur News: भागलपुर। 25 जुलाई को तिलकामांझी चौक पर हुए उपद्रव मामले में 13 और आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट से बेल मिल गई। देर शाम उनके जेल से बाहर निकलने की प्रक्रिया जारी थी। जेल भेजे गए 28 में 28 आरोपियों को बेल मिल चुकी है। सभी 14 नाबालिग बुधवार को ही पर्यवेक्षण गृह से बाहर आ चुके हैं। केस वापसी की भी प्रक्रिया चल रही है।

ये भी पढ़ें:जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों पर ना हो कठोर कार्रवाई, दिल्ली पुलिस को रेखा सरकार का निर्देश
ये भी पढ़ें:वही हुआ जो सोनम वांगचुक चाहते थे, CJP की एक मुराद सरकार ने रखी अधूरी
ये भी पढ़ें:जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, 'वंदे मातरम्' के अपमान पर जेल वाला बिल पास; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।