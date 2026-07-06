जमीन हड़प ली, साली का सौदा कर दिया; पत्नी को वीडियो भेज युवक ने जहर खाकर किया सुसाइड

भागलपुर के युवक अमित कुमार ने पारिवारिक विवाद में मौत को गले लगा लिया। इससे पहले वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा।

Bihar Top News: बिहार के भागलपुर में जमीन और परिवार के विवाद में एक परिवार उजड़ गया। पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने से आहत और आर्थिक तंगी से परेशान 36 साल के युवक अमित कुमार ने जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने वीडियो बनाकर लोगों से पत्नी और बच्चों की मदद करने की अपील की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्ज चुकाने के लिए युवक के संबंधियों ने उसकी साली को भी बेच दिया था।

अमित कुमार मूल रूप से सजौर का रहने वाला था और अकबरनगर के इंग्लिश में रहता था। शनिवार की रात उसने जहर खा लिया। उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया। रविवार को सुबह उसकी मौत हो गई। जहर खाने से पहले अमित ने दो वीडियो बनाकर अपने बच्चों की मदद करने की लोगों से अपील की।

बहुत देर हो चुकी है… उसने अपनी पत्नी मोनिका का नंबर भी वीडियो में साझा किया और मदद की अपील की। जहर खाने से पहले वीडियो बनाकर अमित ने पत्नी को भेजा और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसके तीन छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

घटना को लेकर मृतक अमित की पत्नी मोनिका ने बताया कि पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने से उसके पति परेशान थे। उसका कहना है कि ननद संपत्ति का हिस्सा ले रही थी। बोकारो की संपत्ति भी ननद ने हड़प ली। मोनिका ने बताया कि एक लड़के को बचपन से वे अपने साथ रख रहे थे। वह बीमार पड़ा तो परिवारवालों ने उसका इलाज नहीं कराया।

कर्ज चुकाने के लिए साली का सौदा मोनिका ने बताया कि उसकी ननद और ननदोई ने एक व्यक्ति से कर्ज लिया था। पैसे की जगह उन दोनों ने मोनिका की छोटी बहन को उस व्यक्ति के हाथ में बेच दिया। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ जमीन के बदले में अमित ने पैसे भी उठा लिए थे पर परिवारवालों ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया जिसके बाद अमित और परेशान हो गया।