सभापति को मारने आए बदमाशों से उलझे ईओ, खुद मारे गए; सुल्तानगंज मर्डर का CCTV फुटेज
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में सभापति को मारने आए बदमाशों से कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) उलझ गए। बदमाशों ने उनके माथे में दो गोलियां उतार दीं। इससे उनकी मौत हो गई। नगर परिषद के सभापति को भी सिर में गोली लगी है, उनकी हालत गंभीर है।
बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में दिनदहाड़े फायरिंग और मर्डर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें तीन नकाबपोश बदमाश बेखौफ होकर नगर परिषद कार्यालय में घुसते हैं। हाथ में बंदूकें लिए ये बदमाश गोलियों को बौछार करने लगते हैं। सीसीटीवी वीडियो देखने से लग रहा है कि अपराधी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। गोली लगने से सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) कृष्ण कुमार की मौत हो गई, जबकि सभापति राज कुमार गुड्डू गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
यह वारदात मंगलवार दोपहर करीब 4 बजकर 5 मिनट पर हुई। नगर परिषद कार्यालय में सभापति राज कुमार अपने चैंबर में सैरात की बंदोबस्ती कर रहे थे। तभी अपराधी वहां पहुंचे। उन्होंने सभापति को टारगेट करते हुए फायरिंग शुरू कर दी।
सभापति को बचाने में खुद मारे गए ईओ
इसी बीच वहां मौजूद ईओ कृष्ण कुमार, अपराधियों को रोकने की कोशिश में उनसे उलझ गए। इससे उनके माथे पर गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि अपराधी सभापति को मारने आए थे।
नगर परिषद कार्यालय में अफरातफरी
कार्यालय में मौजूद कुछ लोग फायरिंग होते ही वहां से भाग निकले। वहीं, गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य कर्मचारी और वार्ड पार्षद एकजुट होकर ऑफिस की ओर दौड़े। मगर बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपराधियों ने कार्यालय में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी से कार्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई।
सभापति को भी सिर में गोली लगी
अपराधियों के भागने के बाद ईओ और सभापति को तुरंत प्राथमिक इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही ईओ ने दम तोड़ दिया। वहीं, सभापति राज कुमार का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके भी सिर में गोली लगी है।
स्थानीय थे अपराधी, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती दी है। घटना की जानकारी मिलते ही भागलपुर से एसएसपी प्रमोद यादव, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह समेत अन्य वरीय पुलिस अधिकारी सुल्तानगंज पहुंचे। उन्होंने लोगों से जानकारी ली, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शुरुआती जांच में पता चला है कि अपराधी स्थानीय ही थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए 3-4 टीमों का गठन किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
मधुबनी के रहने वाले थे ईओ कृष्ण कुमार
कृष्ण कुमार मूलरूप से मधुबनी जिले के रहने वाले थे। वह बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उनकी पोस्टिंग कहलगांव नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में थी। उन्हें सुल्तानगंज नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
(भागलपुर और सुल्तानगंज से हिन्दुस्तान संवाददाताओं की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।