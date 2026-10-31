भागलपुर में भोजपुरी स्टार डिंपल सिंह और रौशन रोही पर फेंके जूते-चप्पल, पुलिस का लाठीचार्ज; भगदड़ जैसे हालात

बिहार के भागलपुर में भोजपुरी स्टार डिंपल सिंह और रौशन रोही पर जूते-चप्पल फेंके गए। भीड़ के बवाल के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भगदड़ जैसे हालात बन गए। भोजपुरी कलाकारों का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अफरातफरी में कई लोगों को चोट आई।

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के सैंडिस कंपाउंड में शनिवार शाम आयोजित कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित भीड़ ने भोजपुरी कलाकार डिंपल सिंह और मगही स्टार रौशन रोही पर पत्थर और जूते-चप्पल फेंके। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां चटकाना शुरू कर दिया। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। दर्शक इधर-उधर भागने लगे, कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। गिरते-भागते कई लोग चोटिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर दर्जनों कुर्सियां टूट गईं और बल्ब फूट गए। हालात बिगड़ने पर दोनों कलाकारों को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।

भीड़ के आक्रोश को देखते हुए बाउंसरों ने डिंपल सिंह और रौशन रोही को सुरक्षित वहां से निकाला और उन्हें होटल ले गए। पूरे मामले में पुलिस और अनुमंडल प्रशासन अब संचालकों को घेरने में जुट गई है। भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि संचालकों ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली, इसलिए वहां भीड़ के हिसाब से पुलिस की तैनाती नहीं हो पाई।

सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि नियमों के तहत कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन देना था। ताकि वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती। संचालकों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी।

मंच पर पहुंचने की चाहत से हालात हुए बेकाबू बताया जा रहा है कि सैंडिस कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। कलाकारों की परफॉर्मेंस से पहले बहुत देर तक मंच से भाषणबाजी होने से लोग भड़क गए। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोग मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे।

मंच से कलाकारों ने उन्हें शांत रहने की अपील भी की, लेकिन भीड़ बेकाबू होती चली गई।हंगामा के बाद गुस्साए लोगों ने जूते-चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। कुछ असामाजिक तत्वों ने मंच की ओर पथराव भी किया। इस कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

अफरा-तफरी को देखकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मोर्चा संभाला और मैदान से भीड़ को बाहर निकाला। एसडीएम ने संभावित खतरे को देखते हुए कार्यक्रम को बंद करा दिया। लाइट और साउंड बंद कराया गया।

कलाकारों के करीब जाने की चाहत से धक्कामुक्की हुई प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खुले मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों कलाकारों के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों की भीड़ बेकाबू हो गई। दर्शक दोनों कलाकारों को नजदीक से देखने और सुनने को आतुर थी। जबकि मंच से बार-बार करीब नहीं आने की बात प्रसारित की जा रही थी। सैकड़ों लोगों को मंच के करीब आते देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

इससे देखने की होड़ में जुटे दर्शकों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दर्जनों लोगों पर लाठियां बरसायी गईं। इसमें कई लोग चोटिल हो गए। लोग गिरते-भागते वहां से बाहर आए। करीब एक घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।