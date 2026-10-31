भागलपुर में भोजपुरी स्टार डिंपल सिंह और रौशन रोही पर फेंके जूते-चप्पल, पुलिस का लाठीचार्ज; भगदड़ जैसे हालात
बिहार के भागलपुर में भोजपुरी स्टार डिंपल सिंह और रौशन रोही पर जूते-चप्पल फेंके गए। भीड़ के बवाल के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भगदड़ जैसे हालात बन गए। भोजपुरी कलाकारों का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अफरातफरी में कई लोगों को चोट आई।
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के सैंडिस कंपाउंड में शनिवार शाम आयोजित कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित भीड़ ने भोजपुरी कलाकार डिंपल सिंह और मगही स्टार रौशन रोही पर पत्थर और जूते-चप्पल फेंके। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां चटकाना शुरू कर दिया। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। दर्शक इधर-उधर भागने लगे, कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। गिरते-भागते कई लोग चोटिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर दर्जनों कुर्सियां टूट गईं और बल्ब फूट गए। हालात बिगड़ने पर दोनों कलाकारों को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।
भीड़ के आक्रोश को देखते हुए बाउंसरों ने डिंपल सिंह और रौशन रोही को सुरक्षित वहां से निकाला और उन्हें होटल ले गए। पूरे मामले में पुलिस और अनुमंडल प्रशासन अब संचालकों को घेरने में जुट गई है। भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि संचालकों ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली, इसलिए वहां भीड़ के हिसाब से पुलिस की तैनाती नहीं हो पाई।
सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि नियमों के तहत कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन देना था। ताकि वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती। संचालकों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी।
मंच पर पहुंचने की चाहत से हालात हुए बेकाबू
बताया जा रहा है कि सैंडिस कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। कलाकारों की परफॉर्मेंस से पहले बहुत देर तक मंच से भाषणबाजी होने से लोग भड़क गए। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोग मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे।
मंच से कलाकारों ने उन्हें शांत रहने की अपील भी की, लेकिन भीड़ बेकाबू होती चली गई।हंगामा के बाद गुस्साए लोगों ने जूते-चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। कुछ असामाजिक तत्वों ने मंच की ओर पथराव भी किया। इस कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
अफरा-तफरी को देखकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मोर्चा संभाला और मैदान से भीड़ को बाहर निकाला। एसडीएम ने संभावित खतरे को देखते हुए कार्यक्रम को बंद करा दिया। लाइट और साउंड बंद कराया गया।
कलाकारों के करीब जाने की चाहत से धक्कामुक्की हुई
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खुले मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों कलाकारों के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों की भीड़ बेकाबू हो गई। दर्शक दोनों कलाकारों को नजदीक से देखने और सुनने को आतुर थी। जबकि मंच से बार-बार करीब नहीं आने की बात प्रसारित की जा रही थी। सैकड़ों लोगों को मंच के करीब आते देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।
इससे देखने की होड़ में जुटे दर्शकों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दर्जनों लोगों पर लाठियां बरसायी गईं। इसमें कई लोग चोटिल हो गए। लोग गिरते-भागते वहां से बाहर आए। करीब एक घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
बाद में सदर एसडीएम विकास कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। वहां नजदीकी थाने के अलावा पुलिस लाइन से भारी संख्या में जवानों को बुलाया गया है। रात 9 बजे स्थिति काबू में आ पाई। एसडीओ ने बताया भीड़ संभाल ली गई है। तिलकामांझी थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि लोग कलाकारों पर जूते-चप्पल फेंक रहे थे। कलाकारों को बचाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।