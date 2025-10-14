Hindustan Hindi News
टिकट कटने का डर, नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर विधायक गोपाल मंडल

दरअसल इस बात की अटकलें हैं कि जदयू भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट सकती है। ऐसे में अब गोपाल मंडल टिकट दिए जाने की जिद पकड़ कर सीएम आवास के बाहर ही बैठ गए हैं।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 12:32 PM
अक्सर ही चर्चा में रहने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि, इस बार उनके चर्चा में रहने की वजह थोड़ी अलग है। गोपाल मंडल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल इस बात की अटकलें हैं कि जदयू भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट सकती है। ऐसे में अब गोपाल मंडल टिकट दिए जाने की जिद पकड़ कर सीएम आवास के बाहर ही बैठ गए हैं। वो यहां लगातार कह रहे हैं कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार से मिलना है, हालांकि, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं हो पाई है।

गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। यहां गोपाल मंडल ने समर्थकों के बीच कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जदयू से टिकट मिलेगी। गोपाल मंडल ने कहा कि कुछ लोग उनका टिकट काटने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए वो नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन जब सीएम नीतीश से वो नहीं मिल सके तब वो वहीं धरने पर बैठ गए।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

गोपाल मंडल ने कहा कि वो सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी गई है। वो यहां से अब टिकट लेकर ही वापस जाएंगे और जब तक उन्हें टिकट नहीं मिलता वो यहीं पर धरना देंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि वो सुबह साढ़े आठ बजे से सीएम आवास के बाहर खड़े हैं। गोपाल मंडल कद्दावर नेता हैं लेकिन यह लोग समझे तब तो। गोपाल मंडल का टिकट कटने की अटकलों को उनके साथ मौजूद समर्थकों ने नकार दिया और उनके समर्थन में नारे भी लगाए।

