भागलपुर में भीषण एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत, बस-टेंपो समेत 3 गाड़ियां टकराईं; मची चीख पुकार

Feb 24, 2026 06:52 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
भागलपुर जिले के बिहपुर में मंगलवार शाम बस, टेंपो और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है।

बिहार के भागलपुर जिले में मंगलवार को भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट बिहपुर के दलायपुर चौक पर हुआ। बताया जा रहा है कि एक बस, टेंपो और छोटा ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मरने वाले सभी लोग टेंपो सवार बताए जा रहे हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।

(घटना पर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

