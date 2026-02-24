भागलपुर में भीषण एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत, बस-टेंपो समेत 3 गाड़ियां टकराईं; मची चीख पुकार
भागलपुर जिले के बिहपुर में मंगलवार शाम बस, टेंपो और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है।
बिहार के भागलपुर जिले में मंगलवार को भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट बिहपुर के दलायपुर चौक पर हुआ। बताया जा रहा है कि एक बस, टेंपो और छोटा ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मरने वाले सभी लोग टेंपो सवार बताए जा रहे हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
(घटना पर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है)
