भागलपुर के लाल ने दुनिया में बजाया बिहार का डंका, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुए प्रो.विश्वनाथ

कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार के अंतर्गत किया गया था। डॉ. तिवारी के सत्र का यूट्यूब पर लाइव किया गया था। विश्वभर के देशों के काफी संख्या में डॉक्टर, विद्यार्थी, शोधार्थी और चिकित्सा विशेषज्ञ जुड़े थे।

भागलपुर के लाल ने दुनिया भर में बिहार का डंका बजाया है। दुनिया की कठिन प्रतियोगिता में लगातार चौथी बार आयरन मैन का टाइटल हासिल करने वाले प्रो. (डॉ.) विश्वनाथ तिवारी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह उपलब्धि हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने ‘यूट्यूब पर एआई इन हेल्थकेयर लाइव लेसन में सबसे अधिक दर्शक’ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह वैश्विक कार्यक्रम था।

इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार के अंतर्गत किया गया था। डॉ. तिवारी के सत्र का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया गया था। इससे भारत सहित विश्वभर के देशों के काफी संख्या में डॉक्टर, विद्यार्थी, शोधार्थी और चिकित्सा विशेषज्ञ जुड़े थे। डॉ. तिवारी ने हिन्दुस्तान से विशेष बातचीत में बताया कि इस पहल ने आधुनिक चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते महत्व को उजागर किया।

विशेषज्ञों ने बताया कि एआई किस प्रकार रोगों के निदान, उपचार योजना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उनकी भागीदारी भारतीय चिकित्सा समुदाय की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें वे नई तकनीकों को अपनाकर वैश्विक स्तर पर ज्ञान साझा कर रहे हैं। यह आयोजन भारत की डिजिटल हेल्थ एजुकेशन में अग्रणी भूमिका को भी प्रदर्शित करता है।

आधिकारिक तौर पर अद्भुत उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी प्रमाणपत्र में इस उपलब्धि को ‘आधिकारिक तौर पर अद्भुत’ बताया है। भागलपुर के चिकित्सक डॉ. विनय कुमार झा ने बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल एक विश्व रिकॉर्ड है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। चिकित्सा शिक्षा और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

जगदीशपुर के बैजानी गांव के हैं रहने वाले डॉ. तिवारी मूलरूप से जगदीशपुर के बैजानी गांव के रहने वाले हैं। पेशे से कैंसर सर्जन हैं। वे नार्दन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, नई दिल्ली में कार्यरत हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर से हुई है। 1995 में पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। 2003 में यूपीएससी द्वारा इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस के बाद नौकरी में आ गए।