Bhagalpur District Results LIVE: भागलपुर की 7 सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA 5, MGB 2 सीट जीता था

संक्षेप: Bhagalpur District Seats Overall Results: भागलपुर जिले की कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर, गोपालपुर, पीरपैंती (सुरक्षित नहीं), बिहपुर और सुल्तानगंज कुल सात विधानसभा सीटों में 2020 में एनडीए 5 और महागठबंधन 2 सीट जीती थी।

Bhagalpur District Seats Overall Results: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भागलपुर, जो सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में भागलपुर की सीटों में से पांच सीटें एनडीए तो दो महागठबंधन ने जीती थीं। इस बार इन सभी सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ कई नए चेहरे भी मैदान में हैं।

भागलपुर विधानसभा सीट 2020 में कांग्रेस के अजीत शर्मा ने बीजेपी के रोहित पांडेय को हराया था। 2025 में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस के अजीत और भाजपा के रोहित के बीच है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है।

सुल्तानगंज विधानसभा सीट 2020 में जद यू के ललित नारायण मंडल को जीत मिली थी। उन्होंने कांग्रेस के ललन यादव को हराया था। इस बार राजद प्रत्याशी चंदन सिंह और एनडीए के ललित मंडल के बीच कांटे की टक्कर है।

नाथनगर विधानसभा सीट 2020 में राजद के अली अशरफ सिद्दकी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने जेडीयू के लक्ष्मीकांत मंडल को हराया था। इस बार नाथनगर में आरजेडी के जिया हुसैन और लोजपा (रामविलास) के मिथुन यादव के बीच सीधा मुकाबला है।

गोपालपुर विधानसभा सीट 2020 में इस सीट से जद यू के नरेंद्र कुमार नीरज विजयी रहे थे। उन्होंने आरजेडी के शैलेष कुमार को परास्त किया था। गोपालपुर सीट इस बार सबसे चर्चित रही। जदयू ने विवादों के चलते तीन बार के विधायक गोपाल मंडल को टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। जदयू की ओर से बुलो मंडल और महागठबंधन की ओर से वीआईपी के डब्लू यादव मैदान में हैं।

बिहपुर विधानसभा सीट 2020 में बीजेपी के कुमार शैलेंद्र ने जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के शैलेष कुमार को हराया था। इस बार बिहपुर में बीजेपी के इंजीनियर शैलेंद्रर, वीआईपी की अर्चना भारती और जन सुराज के पवन चौधरी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है।

कहलगांव विधानसभा सीट कहलगांव सीट पर 2020 में भाजपा के पवन कुमार यादव ने कांग्रेस के शुभानंद मुकेश को हराकर जीत हासिल की थी। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। जदयू से शुभानंद मुकेश, कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा और राजद से रजनीश आनंद मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के बागी पवन यादव इस बार निर्दलीय मैदान में रहे।