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भागलपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा का निधन, यूपी में पिलर से भिड़ी कार; लड़े थे विधानसभा चुनाव

May 01, 2026 07:21 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, भागलपुर/कन्नौज
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बिहार में कांग्रेस के वरीय नेता एवं पार्टी के भागलपुर जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का यूपी के कन्नौज में उनकी कार का एक्सीडेंट होने के बाद निधन हो गया। वह एआईसीसी के सदस्य रहे और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। हाल ही में उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया था।

भागलपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा का निधन, यूपी में पिलर से भिड़ी कार; लड़े थे विधानसभा चुनाव

बिहार के भागलपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का शुक्रवार को आकस्मिक निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में कन्नौज शहर के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वह दिल्ली से पटना लौट रहे थे। प्रवीण कुशवाहा की गिनती बिहार में कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी। हाल ही में उन्हें भागलपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। वह प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी (AICC) के सदस्य भी रहे। पिछले साल विधानसभा का चुनाव लड़ा था।

डिवाइडर से टकराकर पिलर से भिड़ी कार

जानकारी के अनुसार यह सड़क हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 12.30 बजे कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से रगड़ती हुई एनपीआर के मध्य स्थित पिलर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में प्रवीण सिंह कुशवाहा एवं कुमारी सपना गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चालक विनोद मंडल और विभु आर्यन को मामूली चोटें आईं।

सूचना मिलते ही तालग्राम थाना पुलिस, गश्ती दल, सेफ्टी एवं रिकवरी टीम एंबुलेंस के साथ सहायक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कनौजिया मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया। बाद में गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उन्हें लखनऊ के अपोलो अस्पताल लेकर गए, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

इलाज के दौरान आया कार्डिएक अरेस्ट

सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रवीण कुशवाहा के परिवार के सदस्य कन्नौज के लिए रवाना हो गए। उनके करीबी और युवा कांग्रेस के नेता अमित ने बताया कि दुर्घटना के बाद कुछ देर तक प्रवीण ठीक थे। परिजन उन्हें लेकर अपोलो अस्पताल पहुंचे। लेकिन वहां कार्डिएक अरेस्ट आने से उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि प्रवीण सिंह कुशवाहा दिल्ली से पटना लौट रहे थे।

कहलगांव से लड़ा था विधानसभा चुनाव

प्रवीण सिंह कुशवाहा ने 2025 में भागलपुर जिले की कहलगांव सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि, इस सीट पर महागठबंधन के दलों कांग्रेस और आरजेडी में फ्रेंडली फाइट के चलते जदयू के शुभानंद मुकेश को जीत मिल गई। प्रवीण कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। वह 2020 में पटना साहिब और 2005 में भागलपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके थे।

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परवेज जमाल को हटाकर प्रवीण को बनाया गया था जिलाध्यक्ष

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में बड़ा संठनात्मक फेरबदल किया। इसका असर भागलपुर जिला कांग्रेस कमिटी में भी देखने को मिला। पिछले दिनों भागलपुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे परवेज जमाल को हटाकर पार्टी ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिम्मेदारी सौंपी थी।

बिहार कांग्रेस में शोक की लहर

प्रवीण सिंह कुशवाहा के अचानक जाने से बिहार कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बिहार कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। इसमें लिखा गया है कि प्रवीण का जाना जाना पार्टी और संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है। वह एक समर्पित, कर्मठ और जनसेवा के प्रति सदैव प्रतिबद्ध नेता थे।

राजेश राम बोले- जमीन से जुड़े नेता थे प्रवीण

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा का अचानक छोड़कर चले जाना व्यक्तिगत क्षति के साथ-साथ पार्टी और उनके समर्थकों के लिए भी अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि प्रवीण जमीन से जुड़े, संघर्षशील और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता थे। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और जनता के बीच उनकी सादगीपूर्ण छवि हमेशा हम सभी को प्रेरित करती रहेगी।

17 अप्रैल को मनाई थी सालगिरह

प्रवीण सिंह कुशवाहा की बीते 17 अप्रैल को शादी की सालगिरह थी। उन्होंने यूपी के लखनऊ में अपनी पत्नी गायत्री देवी के साथ सालगिरह मनाई थी। इसकी तस्वीर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर की थी।

प्रवीण सिंह कुशवाहा ने पत्नी के साथ लखनऊ में मनाई थी शादी की सालगिरह
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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