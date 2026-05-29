Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भागलपुर में सगा भाई ही बना कातिल, बाइक पर ले जाकर शूटरों से करवाई भाई की हत्या

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान प्रतिनिधि, भागलपुर
share

Bihar Crime News: भागलपुर में जमीन विवाद में सगे भाई सन्नी ने ही दोस्तों के साथ मिलकर शिवम की हत्या कराई थी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर आरोपी वीरू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

भागलपुर में सगा भाई ही बना कातिल, बाइक पर ले जाकर शूटरों से करवाई भाई की हत्या

Bihar Crime News: बिहार के भागलपुर जिले अंतर्गत नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली वारदात का पर्दाफाश हुआ है। पिछले साल 6 अगस्त 2025 की शाम किशनपुर तालाब के पास हुई शिवम कुमार की निर्मम हत्या की गुत्थी को पुलिस ने पूरी तरह सुलझा लिया है। पुलिस तफ्तीश में जो सच सामने आया है, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। जिस भाई की मौत पर पूरा परिवार आंसू बहा रहा था, असल में वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। सगे भाई ने ही भाड़े के शूटरों के साथ मिलकर अपने भाई की जान ले ली।

पिता ने दर्ज कराया था जमीन विवाद का केस

घटना के वक्त मृतक शिवम के पीड़ित पिता, बहबलपुर निवासी संजीव सिंह ने लक्ष्मणबाग के घीघल यादव, जोगी यादव, मिट्ठू और राजा सिंह पर जमीन विवाद में बेटे की हत्या करने का नामजद आरोप लगाया था। लेकिन जब पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई, तो शक की सुई मृतक के सगे भाई सन्नी सिंह पर जाकर टिक गई। पुलिस ने जब सन्नी, विकास यादव और वीरू सिंह को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर जाल बिछाया, तो परत दर रत पूरी साजिश बेनकाब होती चली गई।

साजिश के तहत बाइक पर बिठाकर ले गया और गोली मरवा दी

पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि घटना से कुछ समय पहले शिवम अपने एक हमनाम दोस्त के साथ देखा गया था। दोनों नूरपुर के एक एटीएम से पैसे निकालने गए थे। इसके ठीक बाद मास्टरमाइंड भाई सन्नी सिंह वहां पहुंचा और शिवम को अपनी बाइक पर पीछे बिठाकर ले गया। सन्नी ने जो बाइक इस्तेमाल की थी, वह वीरू सिंह की थी। शिवम को ले जाने के महज 10 मिनट के भीतर ही पास के एक बगीचे की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जहां घात लगाए बदमाशों ने शिवम को गोली मार दी।

CDR खंगालने पर खुला 1.25 बीघा जमीन और पैसों के विवाद का खूनी कनेक्शन

जब पुलिस ने मृतक शिवम के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला, तो घटना के समय से लेकर लाश मिलने तक विकास यादव और सन्नी सिंह के बीच कई बार हुई बातचीत का खुलासा हुआ। दरअसल, शिवम की करीब सवा बीघा कीमती जमीन विकास यादव के कब्जे में थी, जिसे लेकर पैसों का गंभीर विवाद चल रहा था। शिवम ने उक्त जमीन का एकरारनामा घीघल यादव सहित चार लोगों के साथ किया था। इसी विवाद को खत्म करने के लिए सन्नी ने भीमकित्ता गांव के विकास यादव और बहबलपुर के वीरू सिंह के साथ मिलकर भाई की हत्या की सुपारी दे दी। पुलिस ने आरोपी वीरू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि विकास पहले ही जेल जा चुका है।

ये भी पढ़ें:कोसी नदी में बढ़े जलस्तर से धंसा पुल का छोर; बिहार के 4 जिलों का संपर्क टूटा
ये भी पढ़ें:मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले को पाक से धमकी, कहा- ममता नहीं हारतीं तो…
ये भी पढ़ें:बिहार में पुल अब नहीं धंसेंगे? सेटेलाइट रखेगा नजर, इजराइल के एक्सपर्ट देंगे सेवा

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News In Hindi Latest Hindi News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।