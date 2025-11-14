Bhagalpur Result LIVE: भागलपुर चुनाव नतीजा; अजित शर्मा, रोहित पांडेय या अभय झा में कौन जीतेगा?

Bhagalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की भागलपुर सीट हॉट सीट में एक है। कभी भाजपा के अश्विनी चौबे का गढ़ हुआ करती थी। पिछले तीन चुनाव से यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा जीत हासिल कर रहे हैं। महागठबंधन ने कांग्रेस के अजित शर्मा पर फिर से दांव खेला है। वहीं भाजपा ने रोहित पांडेय को प्रत्याशी बनाया है। इस बार पीके की जन सुराज पार्टी भी मैदान में है। अभय कांत झा जेएसपी के कैंडिडेट हैं। इस बार भी मुकाबला इस सीट पर बीजेपी बनाम कांग्रेस बना हुआ है। ऐसे में क्या अजित शर्मा का विजय रथ रोकने में क्या बीजेपी और जन सुराज कामयाब हो पाएंगे। 2020 के चुनाव की बात करें तो बेहद नजदीकी मुकाबले में अजित शर्मा महज 1100 से ज्यादा कुछ मतों से जीतने में सफल रहे थे। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के राजेश वर्मा तीसरे नंबर पर रहे थे। कड़ी टक्कर देने वाले रोहित पांडेय पर भाजपा ने फिर दांव लगाया है।