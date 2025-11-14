Bhagalpur Result LIVE: भागलपुर चुनाव नतीजा; अजित शर्मा, रोहित पांडेय या अभय झा में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Bhagalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की हॉट सीटों में एक भागलपुर पर सबकी नजर है। कांग्रेस के अजित शर्मा चौथी बार भी जीत का परचम लहराएंगे। या फिर बीजेपी के रोहित पांडेय उनका विजय रथ रोकने में कामयाब हो पाएंगे। और जन सुराज के अभय कांत झा किसके लिए चुनौती बनेंगे।
Bhagalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की भागलपुर सीट हॉट सीट में एक है। कभी भाजपा के अश्विनी चौबे का गढ़ हुआ करती थी। पिछले तीन चुनाव से यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा जीत हासिल कर रहे हैं। महागठबंधन ने कांग्रेस के अजित शर्मा पर फिर से दांव खेला है। वहीं भाजपा ने रोहित पांडेय को प्रत्याशी बनाया है। इस बार पीके की जन सुराज पार्टी भी मैदान में है। अभय कांत झा जेएसपी के कैंडिडेट हैं। इस बार भी मुकाबला इस सीट पर बीजेपी बनाम कांग्रेस बना हुआ है। ऐसे में क्या अजित शर्मा का विजय रथ रोकने में क्या बीजेपी और जन सुराज कामयाब हो पाएंगे। 2020 के चुनाव की बात करें तो बेहद नजदीकी मुकाबले में अजित शर्मा महज 1100 से ज्यादा कुछ मतों से जीतने में सफल रहे थे। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के राजेश वर्मा तीसरे नंबर पर रहे थे। कड़ी टक्कर देने वाले रोहित पांडेय पर भाजपा ने फिर दांव लगाया है।
सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। कांग्रेस ने यहां 8 बार चुनाव जीता। वहीं, 6 बार यह सीट बीजेपी के कब्जे में रही। तीन बार जनसंघ और एक बार जनता पार्टी ने भी यहां परचम लहराया था। एक समय भागलपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर से लगातार 5 बार (1995-2010) विधायक रहे। इसके बाद 2014 के उपचुनाव में यह सीट दोबारा कांग्रेस के कब्जे में चली गई।
भागलपुर विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। इसके बाद वैश्य, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत और अनुसूचित जाति के वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। भागलपुर बिहार का ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है। सिल्क उद्योग के चलते यहां बड़ी संख्या में मारवाड़ी समुदाय के लोग भी रहते हैं।