Bhabua News: बबुरा के पास बाइक से गिरकर तीन युवक घायल

Bhabua News: पेज तीन की खबर पेज तीन की खबर बबुरा के पास बाइक से गिरकर तीन युवक घायल सड़क पर बारिस के पानी में बाइक स्लीप करने से

Bhabua News: पेज तीन की खबर बबुरा के पास बाइक से गिरकर तीन युवक घायल सड़क पर बारिस के पानी में बाइक स्लीप करने से हुई अचानक दुघर्टना तीनो घायल youths का सदर अस्पताल में कराया गया इलाज भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के बबुरा के पास अनियंत्रित बाइक से गिरकर तीन युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार दोपहर की बतायी जाती है। जानकारी के मुताबिक घायल भभुआ थाना क्षेत्र के सीवो गांव निवासी ददन सिंह के पुत्र कृष्णा मौर्या , बल्केश्वर सिंह के पुत्र अखिलेश कुमार एवं प्रमोद गुप्ता के पुत्र प्रिंस कुमार बताया जाता है। घायलों ने बताया कि रामगढ़ से एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों लोग अपने गांव के लिए आ रहे थे। बबुरा के पास सड़क पर बारिश का पानी लगा हुआ था। जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में तीनों युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। फोटो परिचय 5-भभुआ-08-बाइक से गिरकर घायल युवक का सदर अस्पताल के इमरजेंसी में चल रहा इलाज

पुलिस ने तीन वारंटी को किया गिरफ्तार भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना पुलिस ने भरीगावा गांव से तीन वारंटी को गिरफ्तार किया है। नगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार थाना क्षेत्र के भरीगावा गांव निवासी दर्शन बिंद, बाबूधन यादव व रमेश बिंद बताया जाता है। उन्होंने बताया कि भभुआ थाना में मामला दर्ज था। जो पूर्व के मामले को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। वही कोर्ट के वारंट के निर्देश के आलोक में वारंट जारी किया गया। कोर्ट के वारंट के आधार पर पुलिस ने छापामारी कर तीनों को एक ही गांव से गिरफ्तार किया गया है। सभी का मेडिकल जांच कराने के बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मोहनपुर गांव में सांप के डंसने से एक किशोरी की मौत किशोरी के शव का सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के भगवानपुर थाना के मोहनपुर गांव में सांप के डंसने से एक किशोरी की मौत हो गई। सदर अस्पताल बुधवार की दोपहर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक किशोरी की पहचान मोहनियां थाना क्षेत्र के पतेलवा गांव के घुरफेकन पाल की 15 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि काजल अपनी बड़ी बहन बेबी कुमारी के साथ सोमवार को उसके ससुराल भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव गई थी। मंगलवार व बुधवार की मध्य रात्रि के बाद किशोरी घर के फर्श पर सो रही थी ,उसी दौरान उसे जहरीला सांप ने काट लिया। पहले परिजन उसे झाड़फूंक के लिए पढ़ौती गांव ले गए। वहां से फिर किशोरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया,जहां सदर अस्पताल में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद कैमूर पुलिस ने शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया।

शराब के नशे में तीन शराबियों को किया गिरफ्तार भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना पुलिस ने अलग-अलग जगहों से शराब पीने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को नगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार थाना क्षेत्र के मोकरी गांव निवासी भरत सिंह, भभुआ वार्ड 15 निवासी महेश कुमार एवं वार्ड 25 निवासी पप्पू यादव बताया जाता है। उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारी के निर्देश पर शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने शराब के नशे में सभी को गिरफ्तार किया। वही मेडिकल जांच में सभी का शराब पीने की पुष्टि हुई। सभी पर कानूनी कार्रवाई करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

बिस्तर पर सोई किशोरी को विषैला जंतु ने काटा भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के चांद थाना क्षेत्र के लोहदन गांव घर में बिस्तर पर सोई एक किशोरी को विषैला जंतु ने काट लिया। जिससे वह अचेत हो गई। बुधवार की दोपहर सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि किशोरी की पहचान चांद थाना क्षेत्र के लोहदन गांव निवासी सुभान अंसारी की 14 वर्षीय पुत्री नूरजहां खातून बताया जाता है। जिन्होंने बताया कि आज बुधवार की अहले सुबह करीब 4:00 बिस्तर पर किशोरी सोई हुई थी। तभी विषैला जंतु ने उसे काट लिया। उसे आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया । वहीं सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

रोगी कल्याण शासी निकाय समिति के सदस्यों ने किया निरीक्षण भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में रोगी कल्याण शासी निकाय समिति के सदस्यों द्वारा बुधवार को निरीक्षण किया गया । समिति के सदस्य ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि खराब पडे़ सीटी स्कैन मशीन बनाने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होने बताया कि सदर अस्पताल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर बैठेंगे, कैंसर मरीजो का कीमो चढ़ रहा हैं, अस्पताल में उच्च स्तरीय टेस्टिंग लैब पर चर्चा की गई है। इसके अलावा मरीज के वार्डों में निरीक्षण करते हुए मरीजों की समुचित व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर जांच भी किया गया है। वही सदर अस्पताल में साफ सफाई से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। निरीक्षण के दौरान सीएस डॉ. चंदेश्वरी रजक, डीएस विनोद कुमार, डीपीएम ऋषिकेश जायसवाल, मैनेजर शैलेंद्र कुमार एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे।