Bhabua News: शादी की नीयत से युवती को भगाने का केस

Bhabua News: (पेज चार) क्षतिग्रस्त सड़क पर कीचड़ से आवागमन प्रभावितक्षतिग्रस्त सड़क पर कीचड़ से आवागमन प्रभावितक्षतिग्रस्त सड़क पर कीचड़ से आवागमन प्रभावित

Bhabua News: (पेज चार) रामपुर। बेलांव थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को शादी की नीयत से भगाने के आरोप में बेलांव थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेलांव थानाध्यक्ष शंभू भगत ने बताया कि युवती के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार उनकी बेटी रविवार को बेलांव बाजार में ऑनलाइन फॉर्म भरने आई थी। इसी दौरान बेलांव गांव के एक युवक ने कथित रूप से उसे शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस युवती की बरामदगी और आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

बाजार में वाहन खड़ा करने से लग रहा जाम रामपुर। प्रखंड के मुख्य बाजार बेलांव में पार्किंग की सुविधा नहीं होने से बाजार करने आए लोगों द्वारा जहां-तहां वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ग्राहकों को परेशानी हो रही है। भगवानपुर व भभुआ प्रखंड के लोग भी जरुरत की सामग्री की खरीद करने के लिए आते हैं। इस जाम से निजात दिलाने के प्रति प्रखंड प्रशासन संवेदनशील नहीं है। इस कारण आये दिन बेलाव बाजार में जाम लगता है। इस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी होती है।

पुल के संपर्क पथ में बना बड़ा छिद्र रामपुर। प्रखंड की कर्मा वितरणी में पसाई गांव के पास सिंचाई विभाग द्वारा पुलिया बनवायी गयी है। इसके संपर्क पथ में बड़ा छिद्र हो गया है, जिससे खतरे की आशंका बढ़ गई है। नंदा राम व कैलाश सिंह ने कहा कि अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं करायी गयी तो और अधिक टूट कर संपर्क पथ खराब हो जाएगा।

रामपुर का स्टेडियम बना चारागाह रामपुर। प्रखंड परिसर में करोड़ों रुपए खर्च करके नये सिरे से स्टेडियम बनवाया गया है। जो इन दिनों पशुओं के लिए चारागाह बना हुआ है। बताया गया है कि स्टेडियम के चारों तरफ से चहारदीवारी बनवायी गयी है। अंदर जाने के लिए एक गेट लगा है। इस गेट को पशुपालक अपने मवेशियों को अंदर कर देते हैं, जो पूरे दिन चारा चरते है। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में पेरशानी होती है।

पानी की धार से तटबंध का हो रहा कटाव रामपुर। प्रखंड की कर्मा वितरणी में पसाई गांव के पास पानी के धार से कटाव हो रहा है। कटाव का आलम है कि तटबंध का बहुत ही कम हिस्सा बचा है। अगर विभागीय पदाधिकारी द्वारा इस कटाव को तत्काल नहीं रोका गया तो पानी के दबाव से कभी भी टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसके आसपास में रोपे गए धान के पौधे पानी में डूबकर नष्ट हो सकते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होगी।