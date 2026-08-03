Bhabua News: शहर व ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में भक्तों ने की पूजा-अर्चना
Bhabua News: सावन मास की पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पूजा की। भक्तों ने हर-हर महादेव के जयघोष के बीच जलाभिषेक किया। भभुआ क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों में भीड़ लगी थी। पूजा के दौरान भक्तों ने उपवास रखा और मंदिरों में हवन का आयोजन हुआ। बाजारों में सावन गीतों से भक्तिमय वातावरण बना।
Bhabua News: पहाड़ की चोटी से लेकर मैदानी भाग तक में भगवान शिव की हुई पूजा मंदिरों में शाम में भजन-कीर्तन भी किए गए, प्रसाद का किया गया वितरण (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान टीम। सावन मास की पहली सोमवारी को शहर व ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। शिव भक्तों ने हर-हर महादेव के जयघोष के बीच शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान शंकर से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की।
शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़
भभुआ थाना परिसर स्थित महामंडलेश्वर महादेव, पुलिस लाइन में डाकेश्वर महादेव, आसकरण बाबा के मंदिर, सदर अस्पताल शिव मंदिर, देवी जी मंदिर में पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। रामपुर प्रखंड के नौहट्टा स्थित बड़वा पहाड़ी शिवलिंग, बेलांव, अकोढ़ी, सबार, चांद व अधौरा के बुढ़वा महादेव मंदिर, चैनपुर प्रखंड के अमांव में दयालनाथ मंदिर, चैनपुर मठिया, हाटा शहर के उत्तरी तालाब, चंडेश्वरी मंदिर, हरसुब्रह्म धाम, गघुवीरगढ़ दक्षिणी तालाब, लखमनपुर स्थित शिव मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पूजा के दौरान भक्तजन उपवास रहे। खासकर महिलाएं। कुछ भक्तों ने शिव कथा का श्रवण किया तो कुछ ने शिव स्तोत्र का पाठ किया और कुछ ने ‘ऊॅं नम: शिवाय’ का जाप किया। इस दौरान दान-पुण्य भी किया गया। भभुआ शहर के उदय सिंह, अमरेश सिंह व राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह बुधवार को बाबा धाम जाएंगे। सावन की दूसरी सोमवारी को जलाभिषेक करेंगे। बाजारों में चाय-पान व अन्य दुकानों पर बज रहे सावन गीत से वातावरण भक्तिमय हो रहा है। इन चीजों को किया भगवान शिव को अर्पित शिव भक्तों ने गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, सुगंधित फूल, शुद्ध वस्त्र, बिल्व पत्र, धूप, दीप, नैवेध, चंदन का लेप, ऋतुफल आदि भोलेनाथ को अर्पित किया। इसके अलावा बेलपत्र, आक धतूरे के पुष्प, चावल, तिल, खीर चढ़ाया। मुंडेश्वरी धाम व अन्य मंदिरों में हवन के लिए भी भक्तों की भीड़ लगी थी। चांद, रामपुर, भगवानपुर, भभुआ, अधौरा, चैनपुर के शिवालयों की सजावट की गयी थी। स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा।
चैनपुर में सुबह से कतार
चैनपुर। प्रखंड क्षेत्र के अक्षयवरनाथ महादेव मंदिर, जागेश्वर नाथ महादेव मंदिर, बुढ़वा महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव मंदिर, अर्धनागेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, त्रिलोकी नाथ महादेव मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की सुबह में ही कतार लग गई थी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।