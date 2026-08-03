Bhabua News: शहर व ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में भक्तों ने की पूजा-अर्चना

शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़

भभुआ थाना परिसर स्थित महामंडलेश्वर महादेव, पुलिस लाइन में डाकेश्वर महादेव, आसकरण बाबा के मंदिर, सदर अस्पताल शिव मंदिर, देवी जी मंदिर में पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। रामपुर प्रखंड के नौहट्टा स्थित बड़वा पहाड़ी शिवलिंग, बेलांव, अकोढ़ी, सबार, चांद व अधौरा के बुढ़वा महादेव मंदिर, चैनपुर प्रखंड के अमांव में दयालनाथ मंदिर, चैनपुर मठिया, हाटा शहर के उत्तरी तालाब, चंडेश्वरी मंदिर, हरसुब्रह्म धाम, गघुवीरगढ़ दक्षिणी तालाब, लखमनपुर स्थित शिव मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पूजा के दौरान भक्तजन उपवास रहे। खासकर महिलाएं। कुछ भक्तों ने शिव कथा का श्रवण किया तो कुछ ने शिव स्तोत्र का पाठ किया और कुछ ने ‘ऊॅं नम: शिवाय’ का जाप किया। इस दौरान दान-पुण्य भी किया गया। भभुआ शहर के उदय सिंह, अमरेश सिंह व राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह बुधवार को बाबा धाम जाएंगे। सावन की दूसरी सोमवारी को जलाभिषेक करेंगे। बाजारों में चाय-पान व अन्य दुकानों पर बज रहे सावन गीत से वातावरण भक्तिमय हो रहा है। इन चीजों को किया भगवान शिव को अर्पित शिव भक्तों ने गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, सुगंधित फूल, शुद्ध वस्त्र, बिल्व पत्र, धूप, दीप, नैवेध, चंदन का लेप, ऋतुफल आदि भोलेनाथ को अर्पित किया। इसके अलावा बेलपत्र, आक धतूरे के पुष्प, चावल, तिल, खीर चढ़ाया। मुंडेश्वरी धाम व अन्य मंदिरों में हवन के लिए भी भक्तों की भीड़ लगी थी। चांद, रामपुर, भगवानपुर, भभुआ, अधौरा, चैनपुर के शिवालयों की सजावट की गयी थी। स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा।