Bhabua News: बाल विज्ञान कांग्रेस, इंस्पायर अवार्ड व विद्यार्थी विज्ञान मंथन पर कार्यशाला

Bhabua News: युवा पेज की लीड खबर युवा पेज की लीड खबर बाल विज्ञान कांग्रेस, इंस्पायर अवार्ड व विद्यार्थी विज्ञान मंथन पर कार्यशाला शारदा ब्रजराज

Bhabua News: युवा पेज की लीड खबर बाल विज्ञान कांग्रेस, इंस्पायर अवार्ड व विद्यार्थी विज्ञान मंथन पर कार्यशाला शारदा ब्रजराज प्लस-टू उच्च विद्यालय, मोहनिया के सभागार में विज्ञान नवाचार पर शिक्षकों का मंथन पांच प्रखंडों के विज्ञान शिक्षकों को परियोजना निर्माण व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की दी गई जानकारी भभुआ, नगर संवाददाता। शारदा ब्रजराज प्लस-टू उच्च विद्यालय, मोहनिया के सभागार में बुधवार को 32वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना एवं विद्यार्थी विज्ञान मंथन विषय पर विज्ञान शिक्षकों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का उद्देश्य दो पालियों में आयोजित इस प्रशिक्षण में रामगढ़, नुआंव, दुर्गावती, मोहनियां और कुदरा प्रखंड के विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को विज्ञान आधारित नवाचार, शोध परियोजनों और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी से अवगत कराना था, ताकि वे विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन देकर उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को निखार सकें। वक्ताओं ने कहा कि विज्ञान शिक्षा तभी सार्थक होगी, जब विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) अभिषेक कुमार, साइंस फॉर सोसाइटी कैमूर की जिला समन्वयक डॉ. कमला सिंह, एसएसए के संभाग प्रभारी मृत्युंजय कुमार शर्मा तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. कमला सिंह ने की, जबकि संचालन डॉ. श्रीकृष्ण सिंह ने किया। इस अवसर पर हरेंद्र कुमार आंबेडकर भी मौजूद रहे। अतिथियों ने विज्ञान शिक्षा को व्यवहारिक एवं नवाचार आधारित बनाने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 'निरंतरता के लिए विज्ञान एवं नवाचार' है मुख्य विषय जिला समन्वयक डॉ. कमला सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस वर्ष 1993 से लगातार आयोजित की जा रही है और कैमूर जिले के चार छात्र राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। इस वर्ष बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय 'निरंतरता के लिए विज्ञान एवं नवाचार' रखा गया है। इसके अंतर्गत कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, भोजन, कृषि एवं स्वास्थ्य तथा भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अनुप्रयोग जैसे पांच प्रमुख विषयों पर विद्यार्थियों को परियोजनाएं तैयार करनी हैं। उन्होंने शिक्षकों से अधिकाधिक छात्रों को प्रतियोगिता से जोड़ने की अपील की। विशेषज्ञों ने प्रतियोगिताओं की दी जानकारी बाल विज्ञान कांग्रेस विषय पर डॉ. काम्या सुभाष एवं विक्टर ने प्रशिक्षण दिया। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की जानकारी श्वेता सुरभि एवं राजेश कुमार सिंह ने दी, जबकि विद्यार्थी विज्ञान मंथन विषय पर दीपक प्रकाश ने शिक्षकों को विस्तार से जानकारी दी। तकनीकी सहयोग मो. खुर्शीद आलम एवं चंद्रमणि सिंह ने किया। कार्यशाला में परियोजना चयन, ऑनलाइन पंजीकरण, वैज्ञानिक शोध पद्धति और प्रस्तुतीकरण की बारीकियों पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और नवाचार की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोटो : 5 अगस्त भभुआ-10 कैप्शन : मोहनिया स्थित शारदा ब्रजराज प्लस-टू उच्च विद्यालय में आयोजित विज्ञान शिक्षकों की कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते जिला कार्यक्रम पदाधिकारी व अन्य