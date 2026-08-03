Bhabua News: महिला फुटबॉल मैच में सहूका ने कुदरा को 2-0 से हराया

Bhabua News: मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी में कुदरा के पुसौली खेल मैदान में महिला फुटबॉल मैच आयोजित हुआ। सहूका की खिलाड़ी खुशी यादव ने दो गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई। मुख्य अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीम को सम्मानित किया। इस आयोजन का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी देना था।

Bhabua News: मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी के मद्देनजर कराया गया आयोजन खुशी यादव ने दो गोल दागकर दिलाई जीत, विजेता-उपविजेता टीमें सम्मानित (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। कुदरा के पुसौली खेल मैदान में महिला फुटबॉल मैच आयोजित हुआ, जिसमें कुदरा महिला फुटबॉल टीम और सहूका के ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल की महिला टीम के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ।

मैच का प्रदर्शन मैच के पहले हाफ में सहूका टीम के जर्सी नंबर 6 की खिलाड़ी खुशी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम के गोलपोस्ट में लगातार दो गोल दागे। यह बढ़त अंत तक कायम रही और सहूका की टीम विजेता बनी। मैच के दौरान अनुष्का, करिश्मा, आंचल, अर्चना, नव्या और गुड़िया ने भी बेहतर प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

आयोजन की विशेषताएँ मैच का संचालन मुख्य रेफरी अरुण कुमार ने किया। समापन पर मुख्य अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मैच का उद्घाटन ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल के निदेशक पिंटू सिंह, प्रधानाचार्य अवनीत तिवारी, समाजसेवी धीरेन्द्र सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। आयोजन का उद्देश्य आगामी मोईनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जिले की महिला खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी का अवसर प्रदान करना था।

महिला फुटबॉल का भविष्य शारीरिक शिक्षक डॉ. तुलसी प्रसाद सिंह ने बताया कि कैमूर में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के मैत्री मैच आयोजित किए जा रहे हैं। मैच के दौरान जिला फुटबॉल संयोजक शौकत अली गद्दी, अर्पिता सिंह, जीरान अली, इम्तियाज आदि थे। फोटो- 3 अगस्त भभुआ- 19 कैप्शन- कुदरा के पुसौली खेल मैदान में मैच शुरू होने से पहले कतारबद्ध होकर मैदान में उतरने के लिए तैयार सहूका की महिला खिलाड़ी।