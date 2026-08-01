Bhabua News: सांप के काटने से देवर्जी कला गांव की महिला की मौत

Bhabua News: 51 वर्षीय तेतरी देवी, जिनकी मौत सांप के काटने से हुई, को परिजनों ने डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद झाड़-फूंक कराने ले गए। वह अपने पीछे चार पुत्र और दो पुत्रियों को छोड़ गई हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजा की मांग की।

Bhabua News: डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद भी परिजन ले गए झाड़-फूंक कराने घर लाकर भभुआ पुलिस को दी सूचना, सदर अस्पताल में कराया पोस्टमार्टम (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के देवर्जी कला गांव स्थित घर में शुक्रवार की रात सो रही महिला को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मृतका का विवरण पुलिस ने उसके शव को अंत्यपरीक्षण शनिवार को सदर अस्पताल में कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतका 51 वर्षीया तेतरी देवी देवर्जी कला गांव निवासी लक्ष्मण राम की पत्नी थी। परिजनों ने बताया कि महिला धान की रोपनी करने गई थी। थकी तेतरी फर्श पर ही सोई गई। रात करीब 11:00 बजे उसे सांप ने काट लिया। परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने उसकी स्वास्थ्य जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन, परिजनों को विश्वास नहीं हुआ और वह उसे लेकर उत्तर प्रदेश के जमानिया स्थित अमवा के सती माता मंदिर ले गए, जहां झाड़-फूंक कराई गई। जिले के अन्य स्थानों पर भी इलाज और झाड़-फूंक कराई। लेकिन, उसकी जान नहीं बची। शव को घर लाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई।

परिवार की स्थिति भभुआ थाना के पुलिस अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि परिजनों ने उन्हें जानकारी दी कि महिला की मौत सांप के डंसने से हुई है। सदर अस्पताल पहुंचे लोजपा (रामविलास) के उपाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि मृतका अपने पीछे पति, चार पुत्र और दो पुत्रियों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और पति मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। परिजनों ने जिला प्रशासन से आपदा राहत के तहत मुआवजा देने की मांग की है। फोटो- 01 अगस्त भभुआ- 7 कैप्शन- सांप के काटने से महिला की मौत होने के बाद शनिवार को भभुआ स्थित सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने आए परिजन।