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Bhabua News: खिरी गांव की महिला को सांप ने काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भगवानपुर के खिरी गांव में एक महिला, पूनम देवी, मिट्टी लेने गई थी जब उसे एक सांप ने काट लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पूनम एक 35 वर्षीय महिला हैं और उनके परिवार ने सांप को पकड़कर अस्पताल लाया।

खिरी गांव की महिला को सांप ने काटा
खिरी गांव की महिला को सांप ने काटा

Bhabua News: खिरी गांव की महिला को सांप ने काटा भगवानपुर। थाना क्षेत्र के खिरी गांव में मिट्टी लेने गई एक महिला को सांप ने काट लिया, जिससे सकी तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में परिजनों द्वारा उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां के चिकित्सक द्वारा उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़िता 35 वर्षीया पूनम देवी खिरी गांव निवासी धर्मदेव प्रजापति की पत्नी है। सदर अस्पताल आए परिजनों ने बताया कि उनका पुराना मिट्टी का मकान है। लकड़ी-गोइठा पर खाना पकता है। पूनम सुबह खाना पकानेवाले बर्तन में लेप लगाने के लिए मिट्टी लेने गई थी। वहीं पर छिद्र में छुपे सांप ने उसे काट लिया।

परिजनों द्वारा सांप को पकड़कर डिब्बा में रखा और उसे लेकर अस्पताल आए। कैप्शन- भगवानपुर के खिरी गांव में सांप काटने के बाद सदर अस्पताल में शनिवार को बैठी महिला और डिब्बा में बंद कर अस्पताल में लाया गया पकड़ाया सांप।

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