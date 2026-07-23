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Bhabua News: हवा में नमी, बारिश की फुहार और बादल से तापमान गिरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: जिले में रूक-रूककर 17 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से बहती रही हवा मौसम से समन्वय स्थापित नहीं कर पाने से बीमार होने लगे हैं आमजन

Bhabua News: हवा में नमी, बारिश की फुहार और बादल से तापमान गिरा

Bhabua News: जिले में रूक-रूककर 17 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से बहती रही हवा मौसम से समन्वय स्थापित नहीं कर पाने से बीमार होने लगे हैं आमजन (पेज चार की बॉटम खबर) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कैमूर जिले में हवा में नमी और बादल के बीच गुरुवार की सुबह 7:15 बजे बारिश की फुहार और दोपहर 1:50 बजे रिमझिम बारिश हुई। हालांकि इधर कई दिनों से रोजाना थोड़ी-बहुत बारिश हो जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। कैमूर में गुरुवार को अधिकतम 32 और न्यूनतम 26 डिग्री तापमान रहा। जिले में रूक-रूककर 17 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह रही थी। कभी-कभी तीखी धूप शरीर में चुनचुनाहट पैदा कर दे रही है। सूर्य और बादल के बीच लुकाछुपी का खेल पूरे दिन चलता रहा।

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कृषि वैज्ञानिक का मत

अक्सर किए जाने वाले प्रश्न

कैमूर जिले में मौसम में बदलाव से कौन सी बीमारियां हो रही हैं?
बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द व डायरिया से पीड़ित मरीज जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच व इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं।
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हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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