Bhabua News: हवा में नमी, बारिश की फुहार और बादल से तापमान गिरा
Bhabua News: जिले में रूक-रूककर 17 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से बहती रही हवा मौसम से समन्वय स्थापित नहीं कर पाने से बीमार होने लगे हैं आमजन
Bhabua News: जिले में रूक-रूककर 17 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से बहती रही हवा मौसम से समन्वय स्थापित नहीं कर पाने से बीमार होने लगे हैं आमजन (पेज चार की बॉटम खबर) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कैमूर जिले में हवा में नमी और बादल के बीच गुरुवार की सुबह 7:15 बजे बारिश की फुहार और दोपहर 1:50 बजे रिमझिम बारिश हुई। हालांकि इधर कई दिनों से रोजाना थोड़ी-बहुत बारिश हो जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। कैमूर में गुरुवार को अधिकतम 32 और न्यूनतम 26 डिग्री तापमान रहा। जिले में रूक-रूककर 17 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह रही थी। कभी-कभी तीखी धूप शरीर में चुनचुनाहट पैदा कर दे रही है। सूर्य और बादल के बीच लुकाछुपी का खेल पूरे दिन चलता रहा।
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