Bhabua News: पूर्व प्रमुख और बीडीसी भी दूर नहीं करा सके समस्या

Bhabua News: बसिनी गांव के ग्रामीण जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा हो जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत और जलनिकासी व्यवस्था करने की मांग की है।

Bhabua News: मुख्य मार्ग में जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं बसिनी गांव के ग्रामीण पानी भरे गड्ढों से होकर रास्ता पार करने के दौरान सहमे रहते हैं बाइक चालक (पेज तीन) रामपुर, एक संवाददाता।

जलजमाव की समस्या प्रखंड के बसिनी गांव के मुख्य मार्ग पर जलजमाव की समस्या को इस गांव के पूर्व प्रमुख और बीडीसी भी दूर नहीं करा सके। इस समस्या से काफी दिनों से ग्रामीण जूझ रहे हैं। सड़क पर लगातार पानी जमा रहने के कारण कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय राजनीतिक प्रतिक्रिया ग्रामीणों ने कहा कि उन्हीं के गांव की एक महिला वर्ष 2016-21 तक प्रखंड प्रमुख थी। अब गांव की ही एक महिला पंचायत समिति सदस्य हैं। फिर भी इस समस्या को दूर नहीं किया जा सका है। ग्रामीण अनिल सिंह, अशोक सिंह, संतोष पांडेय का कहना है कि हल्की बारिश होन पर भी सड़क पर पानी जमा हो जाता है। जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यह समस्या काफी दिनों तक बनी रहती है।

सुरक्षित आवागमन का खतरा गड्ढों में पानी भरे रहने से दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने की आशंका बनी रहती है, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी परेशानी होती है। इस समस्या की जानकारी संबंधित अधिकारियों को कई बार दी गई। लेकिन, अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बरसात के इस मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यदि शीघ्र सड़क की मरम्मत और जलनिकासी की व्यवस्था नहीं कराई गई तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रशासन से मांग ग्रामीणों ने प्रशासन से बसिनी गांव के मुख्य मार्ग की तत्काल मरम्मत कराने तथा स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। फोटो- 31 जुलाई भभुआ- 5 कैप्शन- रामपुर प्रखंड के बसिनी गांव के मुख्य मार्ग में उभरे गड्ढों में जमा पानी।