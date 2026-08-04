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Bhabua News: पुलिया के नीचे जमा बारिश व नहर का पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: पसाई के समीप नहर और वर्षा के पानी की वजह से पुलिया के नीचे जलजमाव हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।

Bhabua News: पुलिया के नीचे जमा बारिश व नहर का पानी

Bhabua News: राहगीरों और वाहन चालकों को आने-जाने में हो रही परेशानी पसाई के पास पुलिया के नीचे जमा है वर्षा और नहर का पानी (पेज चार) रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के पसाई से सितमपुरा जाने वाले मार्ग पर पसाई मौजा स्थित नवनिर्मित पुलिया के नीचे नहर और बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। पिछले दो दिनों से जलजमाव बने रहने के कारण पैदल यात्रियों और बाइक सवारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय प्रभावित

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह सड़क खजुरा, सोनवर्षा, सरैयां, रामपुर, कुर्था, बिछियां सहित कई गांवों को जोड़ती है। इस पथ से सैकड़ों लोग भभुआ आते-जाते हैं। लेकिन, पुलिया के नीचे करीब डेढ़ से दो फीट पानी जमा होने से लोगों को जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों, स्कूली बच्चों को हो रही है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला एक्सप्रेस-वे परियोजना के तहत उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण कराया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एक्सप्रेस-वे पर ऊपर से भारी वाहन गुजरेंगे, जबकि स्थानीय लोगों का आवागमन पुलिया के नीचे बने मार्ग से होगा। लेकिन, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बारिश और नहर का पानी जमा हो गया है। पसाई निवासी अभय सिंह तथा खजुरा के अमर सिंह और चंदन कुमार ने बताया कि जलजमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मजबूरी में कई ग्रामीणों को भभुआ आने-जाने के लिए 6 से 8 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक्सप्रेस-वे और पुलिया निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के कर्मियों द्वारा जलनिकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन और निर्माण एजेंसी से अविलंब जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके। फोटो- 04 अगस्त भभुआ- 13 कैप्शन- रामपुर प्रखंड के पसाई से सितमपुरा जाने वाले पथ में पसाई बधार में बनी पुलिया के नीचे जमा पानी।

सामान्य प्रश्न

पसाई के समीप जलजमाव से कौन प्रभावित हो रहा है?
महिलाएं, बुजुर्ग, और स्कूली बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
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