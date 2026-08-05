Bhabua News: समुचित पानी निकासी की ब्यवस्था नहीं

Bhabua News: पेज चार की एक नजर खबर पेज चार की एक नजर खबर समुचित पानी निकासी की ब्यवस्था नहीं रामपुर, एक संवाददाता। केन्द्र सरकार द्वारा

Bhabua News: पेज चार की एक नजर खबर समुचित पानी निकासी की ब्यवस्था नहीं रामपुर, एक संवाददाता। केन्द्र सरकार द्वारा अतिमहत्वपूर्ण भारत माला एक्सप्रेसवे पथ प्रखंड क्षेत्र में बनवाया जा रहा है। इसके निर्माण के दौरान पानी निकासी के लिए जगह-जगह छोटे छोटे पुलिया बनवाया गया है। इसके अलावा होम पाइप भी जगह जगह लगाया गया है। इसके बाद भी क्षेत्र के अकोढी,नरजो,बसिनी,चमरियांव मौजा के बधार में पानी जमा रह रहा है। इसका कारण पानी निकासी के जगह पर मिट्टी गिरा दिया गया है। ऐसे में पुरा पानी निकासी अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में धान की फसल तो हो जाएगा। लेकिन, खेतों में जमा पानी रहेगा, उस स्थिति में उसका कटाव व रबी फसल की बोआई करना असंभव है। ऐसे स्थिति में प्रभावित किसानों को हजारों रुपए की घाटा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

मक्का कि बिक्री बढ़ी रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के बाजारों में मक्का कि बिक्री बढ़ गई है। बताया जाता हैं प्रखंड क्षेत्र में उक्त फसल नहीं हुआ है। लेकिन, विक्रेता दुसरे जिला से लाकर बेच रहे हैं। कुछ विक्रेता मक्का भुज कर भी बेच रहे हैं। नया फसल होने के कारण लोग अपने जरुरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।

बढ़ रहा ध्वनि प्रदुषण रामपुर, एक संवाददाता। इन दिनों साग सब्जी के विक्रेताओं द्वारा अपने सामानों का प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र से कर रहे हैं। इस प्रकार के विक्रेता अपने यंत्र को तेज आवाज में चालु कर छोड़ देते हैं। तब तक बजाते रहते हैं जब तक उनका सामान बिक नहीं जाता हैं या ग्राहक चले जाते हैं। इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र से आस पास अन्य दुकानदारों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार के आवाज से सर दर्द करने लगता हैं वहीं ध्वनि प्रदुषण भी हो रहा है।

बड़कागांव पोखरा अतिक्रमण की चपेट में रामपुर, एक संवाददाता। एक ओर राज्य सरकार जल संरक्षण और जल छाजन को बढ़ावा देने के लिए नए तालाब और पोखरों की खुदाई पर बल दे रही है। वहीं दूसरी ओर प्रखंड क्षेत्र का बड़कागांव पोखरा अतिक्रमण की चपेट में है। ग्रामीणों के अनुसार पोखरे के चारों तरफ अतिक्रमण कर लोग अपनी जमीन का विस्तार करने के उद्देश्य से उसमें राख, मिट्टी और मलबा डाल रहे हैं। लगातार हो रहे अतिक्रमण और गंदगी के कारण पोखरे का पानी दूषित हो गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग उसमें स्नान करना तो दूर, पशुपालक अपने मवेशियों को भी उसका पानी पिलाना उचित नहीं समझ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पोखरे को अतिक्रमण मुक्त कर उसकी सफाई कराने तथा जल संरक्षण के उद्देश्य को धरातल पर लागू करने की मांग की है।

विद्यालय के पास बिक रहे सिगरेट, गुटखा और पान मसाला रामपुर, एक संवाददाता। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद प्रखंड के मध्य विद्यालय सबार के समीप खुलेआम इन उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इससे सरकारी निर्देशों की अनदेखी होने के साथ-साथ स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार विद्यालय से महज लगभग 50 फीट की दूरी पर स्थित गुमटी और किराना दुकानों में सिगरेट, गुटखा और पान मसाला खुलेआम बेचे जा रहे हैं। विद्यालय की छुट्टी के समय इन दुकानों पर बच्चों की आवाजाही भी देखी जाती है। ऐसे में बच्चों के तंबाकू उत्पादों की ओर आकर्षित होने की संभावना से अभिभावक और ग्रामीण चिंतित हैं। सरकार द्वारा विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का उद्देश्य बच्चों को नशे की लत से बचाना और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है।