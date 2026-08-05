Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: समुचित पानी निकासी की ब्यवस्था नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: पेज चार की एक नजर खबर पेज चार की एक नजर खबर समुचित पानी निकासी की ब्यवस्था नहीं रामपुर, एक संवाददाता। केन्द्र सरकार द्वारा

Bhabua News: समुचित पानी निकासी की ब्यवस्था नहीं

Bhabua News: पेज चार की एक नजर खबर समुचित पानी निकासी की ब्यवस्था नहीं रामपुर, एक संवाददाता। केन्द्र सरकार द्वारा अतिमहत्वपूर्ण भारत माला एक्सप्रेसवे पथ प्रखंड क्षेत्र में बनवाया जा रहा है। इसके निर्माण के दौरान पानी निकासी के लिए जगह-जगह छोटे छोटे पुलिया बनवाया गया है। इसके अलावा होम पाइप भी जगह जगह लगाया गया है। इसके बाद भी क्षेत्र के अकोढी,नरजो,बसिनी,चमरियांव मौजा के बधार में पानी जमा रह रहा है। इसका कारण पानी निकासी के जगह पर मिट्टी गिरा दिया गया है। ऐसे में पुरा पानी निकासी अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में धान की फसल तो हो जाएगा। लेकिन, खेतों में जमा पानी रहेगा, उस स्थिति में उसका कटाव व रबी फसल की बोआई करना असंभव है। ऐसे स्थिति में प्रभावित किसानों को हजारों रुपए की घाटा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

मक्का कि बिक्री बढ़ी

रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के बाजारों में मक्का कि बिक्री बढ़ गई है। बताया जाता हैं प्रखंड क्षेत्र में उक्त फसल नहीं हुआ है। लेकिन, विक्रेता दुसरे जिला से लाकर बेच रहे हैं। कुछ विक्रेता मक्का भुज कर भी बेच रहे हैं। नया फसल होने के कारण लोग अपने जरुरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।

बढ़ रहा ध्वनि प्रदुषण

रामपुर, एक संवाददाता। इन दिनों साग सब्जी के विक्रेताओं द्वारा अपने सामानों का प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र से कर रहे हैं। इस प्रकार के विक्रेता अपने यंत्र को तेज आवाज में चालु कर छोड़ देते हैं। तब तक बजाते रहते हैं जब तक उनका सामान बिक नहीं जाता हैं या ग्राहक चले जाते हैं। इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र से आस पास अन्य दुकानदारों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार के आवाज से सर दर्द करने लगता हैं वहीं ध्वनि प्रदुषण भी हो रहा है।

बड़कागांव पोखरा अतिक्रमण की चपेट में

रामपुर, एक संवाददाता। एक ओर राज्य सरकार जल संरक्षण और जल छाजन को बढ़ावा देने के लिए नए तालाब और पोखरों की खुदाई पर बल दे रही है। वहीं दूसरी ओर प्रखंड क्षेत्र का बड़कागांव पोखरा अतिक्रमण की चपेट में है। ग्रामीणों के अनुसार पोखरे के चारों तरफ अतिक्रमण कर लोग अपनी जमीन का विस्तार करने के उद्देश्य से उसमें राख, मिट्टी और मलबा डाल रहे हैं। लगातार हो रहे अतिक्रमण और गंदगी के कारण पोखरे का पानी दूषित हो गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग उसमें स्नान करना तो दूर, पशुपालक अपने मवेशियों को भी उसका पानी पिलाना उचित नहीं समझ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पोखरे को अतिक्रमण मुक्त कर उसकी सफाई कराने तथा जल संरक्षण के उद्देश्य को धरातल पर लागू करने की मांग की है।

विद्यालय के पास बिक रहे सिगरेट, गुटखा और पान मसाला

रामपुर, एक संवाददाता। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद प्रखंड के मध्य विद्यालय सबार के समीप खुलेआम इन उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इससे सरकारी निर्देशों की अनदेखी होने के साथ-साथ स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार विद्यालय से महज लगभग 50 फीट की दूरी पर स्थित गुमटी और किराना दुकानों में सिगरेट, गुटखा और पान मसाला खुलेआम बेचे जा रहे हैं। विद्यालय की छुट्टी के समय इन दुकानों पर बच्चों की आवाजाही भी देखी जाती है। ऐसे में बच्चों के तंबाकू उत्पादों की ओर आकर्षित होने की संभावना से अभिभावक और ग्रामीण चिंतित हैं। सरकार द्वारा विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का उद्देश्य बच्चों को नशे की लत से बचाना और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है।

सामान्य प्रश्न

रामपुर में पानी निकासी का क्या हाल है?
पानी निकासी के लिए बनाए गए पुलिया और पाइप के बावजूद कई क्षेत्र में पानी जमा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।