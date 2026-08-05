Bhabua News: कृष्णापुर के ग्रामीणों को नल—जल योजना का पानी नसीब नहीं

Bhabua News: (पेज चार की खबर) कृष्णापुर के ग्रामीणों को नल-जल योजना का पानी नसीब नहीं भगवानपुर प्रखड के टोडी पंचायत के वार्ड सात के देवसरना से कृष्णापुर में आनेवाली पेयजलापूर्ति पाइप रास्ते में टूटी पड़ी है वार्ड सात का ही हिस्सा है देवसरना व कृष्णापुर हरीपुर टोला देवसरना टोला में मिल रहा पानी पर कृष्णापुर के लोग हैं प्यासे भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की टोड़ी पंचायत के वार्ड संख्या सात स्थित कृष्णापुर हरीपुर टोला के सैकड़ों ग्रामीणों के घरों में नल जल योजना का पानी नहीं पहुंच रहा है।

वार्ड सात के ही देवसरना टोला से कृष्णापुर हरीपुर टोला में आने वाली पेयजलापूर्ति पाइप रास्ते में टूट गई है। इस वजह से कृष्णापुर के ग्रामीणों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। जबकि देवसरना के ग्रामीणों के घरों तक नल-जल योजना का पानी पहुंच रहा है और वह उसका उपयोग भी कर रहे हैं। जानकार सूत्र बताते हैं कि नल-जल योजना को चालू रखने और सभी लोगों के घरों तक पेयजलापूर्ति बहाल रखने के लिए 24 हजार रुपए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन, पीएचईडी विभाग पदाधिकारियों द्वारा पंचायत की योजनाओं की जांच के बाद भी अब तक किसी ने टूटी पड़ी पाइप की मरम्मत कराकर कृष्णापुर गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की दिशा में ठोस पहल नहीं की गई है। इस कारण यहां के ग्रामीणों को पानी की कमी से कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके समाधान के लिए छोटे छोटे पेयजल टंकी योजना लगा कर पेयजल की व्यवस्था करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों की दिक्कत

मासूम कि टोड़ी पंचायत के वार्ड सात में देवसरना, कृष्णापुर हरीपुर व बभनी तीन टोले हैं। बभनी टोला इस वार्ड के सुवरा नदी के उसपार बसा है, जहां नल-जल योजना की पाइप बिछाकर पेयजलापूर्ति करना मुश्किल है। हालांकि देवसरना व कृष्णापुर हरीपुर टोलों के बीच की दूरी महज 100 मीटर है। देवसरना में पानी मिल रहा है और कृष्णापुर की पाइप टूटने से पेयजलापूर्ति बंद है। इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं है और पंचायत के जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों की इस समस्या के प्रति उदासीन बने हुए हैं। खेत कटाई समय टूट गई पाइप कृष्णापुर के ग्रामीण बद्री सिंह बताते हैं कि वार्ड सात के देवसरना टोला में नल-जल योजना स्थापित है। वहीं से कृष्णापुर हरीपुर में इस योजना से हर घर में पानी आपूर्ति करने के लिए पाइप बिछाई गई थी। इससे करीब 20 दिनों तक पानी की आपूर्ति की गई। इसके बाद खेत की मिट्टी कटाई के दौरान उनके गांव में आने वाली पाइप टूट गई। तब से यह पाइप उसी हाल में है, जिसकी मरम्मत कर पेयजलापूर्ति की दिशा में पहल नहीं की जा सकी। इस कारण उनके टोले के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। दिक्कतों का सामना कर रहे ग्रामीण ग्रामीणों ने बताया कि कृष्णापुर में चालू एक-दो चापाकल से पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल पानी मुश्किल है। नल-जल योजना का पानी पहले से नहीं मिल रहा है। इससे कपड़ा धोने, खाना पकाने, स्नान करने, मवेशियों को पानी पिलाने, बर्तन धोने जैसे कार्य करने में दिक्कत हो रही है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए पंचायत के मुखिया कमलेश शर्मा ने बताया कि पंचायत से बने नल जल योजना भी अब पीएचईडी विभाग देख रहा है। कृष्णापुर गांव में मिनी पेयजल टंकी में पानी आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।