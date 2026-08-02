Bhabua News: फर्श पर सोई महिला को जहरीला सांप ने काटा, इलाज के बाद रेफर
Bhabua News: पेज तीन की खबर पेज तीन की खबर फर्श पर सोई महिला को जहरीला सांप ने काटा, इलाज के बाद रेफर भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।
Bhabua News: पेज तीन की खबर फर्श पर सोई महिला को जहरीला सांप ने काटा, इलाज के बाद रेफर भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव स्थित घर में फर्श पर सोई एक महिला को जहरीला सांप ने काट लिया,जिससे वह अचेत हो गई। रविवार की सुबह सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि महिला की पहचान कुदरा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी अंकित कुमार की 25 वर्षीय पत्नी सविता कुमारी बताई जाती है। उसके परिजनों ने बताया की रात में महिला घर के अंदर अपने सास के साथ में फर्श पर सोई हुई थी। तभी एक जहरीला सांप आया और महिला के पैर में काट लिया। शोरगुल की तो परिजनों द्वारा तुरंत इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल लाया गया। वहीं सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
शराब पीकर हंगामा करने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार
भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना पुलिस ने अलग-अलग जगहों से शराब पीकर हंगामा करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पकडे व्यक्ति सारंगपुर निवासी संजय पासवान, पीयूष कुमार, भभुआ वार्ड 7 निवासी तरुण तिवारी व सीवों निवासी पूजित कुमार बताया जाता है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर अलग-अलग जगहों से शराब के नशे में सभी को गिरफ्तार किया। वही मेडिकल जांच में सभी का शराब पीने की पुष्टि भी की गई है। सभी पर कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
16 लीटर शराब के साथ एक तस्कर धराया
चैनपुर। स्थानीय पुलिस ने सोलह लीटर ब्लू लाइन देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया हैं। शराब तस्कर शिव परसन बिन्द का बेटा विनोद बिन्द बताया गया हैं, जो चैनपुर थाना क्षेत्र के गुनई गांव का निवासी है.
ए.स. न्यायालय का एक वारंटी गिरफ्तार
चैनपुर, एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने न्यायालय के दो वारंटी को पकड़ा हैं। पुलिस ने थाना क्षेत्र के लोहार गांव से गांगुली बिन्द तथा मुरहू बिन्द को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपियों पर न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के आलोक में कार्रवाई की गई.
ए.स. ब्रम्हचारी पोखरा पर पुलिस ने की छापेमारी
भभुआ। शहर के वार्ड 18स्थित ब्रम्हचारी पोखरा पर नगर थाना पुलिस ने असमाजिक तत्वो की खोज में छापेमारी किया गया। पूर्व में पुलिस छापेमारी के दौरान तीन बदमाश भागने लगे,जिनके पास से एक देशी पिस्टल गिर गया ,जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। हि.प्र.
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