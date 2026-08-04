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Bhabua News: सड़क किनारे व फुटपॉथ पर ठेला लगा कर रहे कारोबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: नगर परिषद ने सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाए हैं, लेकिन विक्रेता नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके कारण शहर की मुख्य सड़कों पर भीड़ और यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। लोग सड़क पर बेतरतीब ठेले लगाकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे आवागमन में रुकावट आ रही है।

Bhabua News: सड़क किनारे व फुटपॉथ पर ठेला लगा कर रहे कारोबार

Bhabua News: नगर परिषद ने बनाया है वेंडिंग जोन, सब्जी विक्रेता को रहना है उसके अंदर वेंडिंग जोन में ठेला पर फल-सब्जी बेचने के निर्देश का नहीं कर रहे हैं पालन (पेज चार की फ्लायर खबर) भभुआ, नगर संवाददाता। शहर के बाजार में मंगलवार को सभी तरह की दुकानें खुली थीं। खरीदार भी काफी पहुंचे थे, जिससे बाजार गुलजार हो रहे थे। चौक-चौराहों पर भी भीड़ लगी थी।

शहर की व्यस्तता

शहर के चौक-चौराहों सहित मुख्य पथों पर बने वेंडिंग जोन व उसके बाहर फल, सब्जी, जलेबी-कचौड़ी, लिट्टी-चोखा, चाउमिन, चाट, चना, समोसा, छोला आदि के विक्रेता अपना ठेला लगाकर कारोबार कर रहे थे। लेकिन, इससे लोगों को आने-जाने व वाहनों के परिचालन में भी परेशानी होती दिखी। यह नजारा शहर में एकता चौक से मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल तक और सब्जी मंडी रोड में ज्यादा देखने को मिला। हालांकि शहर का पटेल चौक, जय प्रकाश चौक, देवी जी चौक, स्टेडियम गेट के पास आदि की मुख्य सड़कें भी इस समस्या से अछूती नहीं रहीं। जबकि नगर परिषद ने शहर की सड़कों पर ठेला, खोमचा आदि के लिए वेंडिंग जोन बनाया है। वेंडिंग जोन में दुकानदारों को कारोबार करने का निर्देश नगर परिषद ने दिया है।

दुखःदायी स्थिति

लेकिन, दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित होता रहा। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के नीचे के अलावा मुख्य सड़क पर भी कतार में फल व सब्जियों के ठेले लगे थे। यहां बाइक की कतार लगी थी। कुछ बाइक तो सड़क पर खड़ी की गई थीं। ऐसे में बैंक में आने-जाने वालों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। शाम के वक्त एकता चौक व कलेक्ट्रेट पथ से वाहनों के आने-जाने में दिक्कत हो रही थी। बाजार में इतनी संख्या में बेतरतीब ढंग से ठेला लगाए गए थे कि बचकर चलना मुश्किल हो रहा था।

सावधानी की आवश्यकता

इस भीड़ में कैसे बरतें सावधानी शहर के जितेंद्र सिंह व अखिलेश कुमार ने बताया कि एकता चौक पर मुहर्रम के दौरान से ही अस्थाई कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां पुलिस अधिकारी व जवान हैं। इसलिए यहां ऑटो या ई रिक्शा खड़ नहीं हो रहे हैं। लेकिन, अन्य जगहों पर ऑटो, ई-रिक्शा, बाइक, ठेला बेतरतिब ढंग से खड़े रह रहे हैं। समाहरणालय पथ, कचहरी पथ, जेपी चौक, पटेल चौक पर परेशानी ज्यादा है। जहां जगह मिली वहीं लगा दी दुकान बाजार का दृश्य देखने से ऐसा लगा रहा था, मानो जिसे जहां जगह मिली वहीं ठेला लगा खरीद-बिक्री कर रहे हैं। अगर उनकी जगह दूसरे लगा दिए तो पहले वाले के आने पर उन्हें हटाना पड़ता है। शहर के अमलेश कुमार व विनय सिन्हा ने कहा कि गरीबों की मजबूरी है। आखिर वह कहां ठेला लगाएं। लेकिन, उन्हें इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि वेंडिंग जोन में ठेला लगे, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। नगर परिषद ने उन्हीं की सुविधा के लिए वेंडिंग जोन बनाया है।

फोटो- 04 अगस्त भभुआ- 00 कैप्शन- शहर के सब्जी मंडी रोड में अतिक्रमण कर लगी दुकानों से सब्जी की खरीदारी करते लोग।

अधिकांश प्रश्न

नगर परिषद ने वेंडिंग जोन क्यों बनाए हैं?
नगर परिषद ने शहर की सड़कों पर ठेला, खोमचा आदि के लिए वेंडिंग जोन बनाया है ताकि दुकानदार व्यवस्थित तरीके से कारोबार कर सकें।
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