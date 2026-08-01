Bhabua News: मुंडेश्वरी मंदिर तक आज और कल वाहन नहीं जाएंगे

Bhabua News: (पेज तीन) कचहरी गेट के पास से बाइक की चोरी कचहरी गेट के पास से बाइक की चोरी कचहरी गेट के पास से बाइक की चोरी कचहरी गेट के पास से बाइक की चोरी

Bhabua News: (पेज तीन) भभुआ। मुंडेश्वरी धाम में चल रहे श्रावणी मेला में जुटनेवाली भीड़ को देखते हुए डीएम नितिन कुमार सिंह के निर्देश पर रविवार को सोमवार को मंदिर तक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसकी जानकारी मुंडेश्वरी न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह ने दी और बताया कि यह निर्णय श्रद्धालुओ की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के ख्याल से जिला प्रशासन की ओर से लिया गया है। धाम परिसर में आनेवाले सभी वाहनों को पार्किंग में लगवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रविवार को अवकाश और सोमवार को सावन की पहली सोमवारी की वजह से काफी श्रद्धालु चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव एवं मां मुंडेश्वरी का दर्शन-पूजन करने आएंगे।

खिरी गांव में सांप काटने की घटना खिरी गांव की महिला को सांप ने काटा भगवानपुर। थाना क्षेत्र के खिरी गांव में मिट्टी लेने गई एक महिला को सांप ने काट लिया, जिससे सकी तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में परिजनों द्वारा उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां के चिकित्सक द्वारा उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़िता 35 वर्षीया पूनम देवी खिरी गांव निवासी धर्मदेव प्रजापति की पत्नी है। सदर अस्पताल आए परिजनों ने बताया कि उनका पुराना मिट्टी का मकान है। लकड़ी-गोइठा पर खाना पकता है। पूनम सुबह खाना पकानेवाले बर्तन में लेप लगाने के लिए मिट्टी लेने गई थी। वहीं पर छिद्र में छुपे सांप ने उसे काट लिया। परिजनों द्वारा सांप को पकड़कर डिब्बा में रखा और उसे लेकर अस्पताल आए।

विभिन्न वाहन दुर्घटनाएं दुर्घटनाओं में चार महिला सहित दस घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में चार महिला सहित दस लोग घायल हो गए। घायलों में भभुआ शहर के वार्ड 22 के साहिल, मोहनियां की कालिंदी देवी, विशुनपुरा के हरिबंश पाठक, भगवानपुर थाना क्षेत्र के कसेर की पूनम देवी, भेकास के मारकण्डेय पाण्डेय, सोनबरसा के कमलेश्वर सिंह, तुलसीपुर के शंभु यादव, शिवपुर के रामसूरत राम, गोड़हन की अस्तुरना देवी व पतेरी की मंजू देवी शामिल हैं। सभा घायलों को सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक द्वारा सभी को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज किया गया।

नशे की हालत में गिरफ्तारियां हि.प्र. नशे की हालत में चार लोगों को किया गिरफ्तार भभुआ। स्थानीय थाने की पुलिस ने विभिन्न जगहों से नशे की हालत में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए लोगों में भभुआ शहर के वार्ड 13 निवासी बिन्हु कुमार, चैनपुर थाना क्षेत्र के फकराबाद निवासी अभिषेक मिश्रा, भभुआ वार्ड 14 निवासी आलोक कुमार, सारंगपुर गांव निवासी त्रिलोकी गोंड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

लड़का-लड़की की बरामदगी फरार लड़का-लड़की को पुलिस ने किया बरामद भभुआ। अधौरा थाना क्षेत्र के एक गांव से फरार लड़का-लड़की को पुलिस ने बरामद किया है। सदर अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच करायी गयी। थाने के पुलिस अधिकारी रूप लाल ने बताया कि अधौरा थाना क्षेत्र के एक गांव के लड़का-लड़की फरार थे। लड़की के परिजनों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को बरामद किया गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

शराब सेवन के मामले में गिरफ्तारी हि.प्र. शराब सेवन में तीन आरोपित पकड़े गए भभुआ। सोनहन थाने की पुलिस ने विभिन्न जगहों से शराब सेवन के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के ओरगाई गांव निवासी मनीष कुमार, विमल कांत सिंह व कुदरा थाना क्षेत्र के पंचगाई गांव निवासी हिमांशु कुमार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि होने पर उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।

बाइक चोरी की रिपोर्ट हि.प्र. कचहरी गेट के पास से बाइक की चोरी भभुआ। शहर के कचहरी मुख्य गेट के सामने से अज्ञात चोरों ने एक बाइक की चोरी कर ली। उक्त मामले में चैनपुर थाना क्षेत्र के बराढ़ी निवासी महाबली कुमार ने नगर थाना में बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। वह कचहरी में किसी काम से गया था। लौटा तो उसकी बाइक गायब थी। खोजबीन करने पर कुछ भी पता नहीं चला। नगर थाने की पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

मतदान की जानकारी हि.प्र. मैम के ध्यानार्थ अमांव में मतदान 66.45 प्रतिशत हुआ। 2012 मतदाताओं में से 1337 लोगों ने मतदान किया।