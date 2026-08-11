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Bhabua News: दुर्घटनाओं में चार महिला सहित नौ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: (पेज तीन) मारपीट में महिला सहित पांच घायलमारपीट में महिला सहित पांच घायलमारपीट में महिला सहित पांच घायलमारपीट में महिला सहित पांच घायल

Bhabua News: दुर्घटनाओं में चार महिला सहित नौ घायल

Bhabua News: (पेज तीन) भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में चार महिला सहित नौ लोग घायल हो गए। घायलों में भभुआ वार्ड 18 की अंकिता भारती, वार्ड एक की रौशनी देवी, हाटा की अंजली कुमारी, विनय कुमार, दवनपुर के अनिल पांडेय, भड़हेरिया के हरिचरण कुमार, बड़का कझार के अनिश कुमार, अखलासपुर के सुभाष चन्द्र शर्मा, इशापुर की राजवंता कुमारी शामिल हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। हि.प्र. मारपीट में महिला सहित पांच घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रो में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटनाओं में एक महिला सहित पांच लोग घायल हो गए।

घायलों में अमांव के सुधु पासवान, निरंजनपुर के संदीप कुमार, उर्मिला देवी, चैनपुर के मुसरफ अंसारी व आस मोहम्मद अंसारी शामिल हैं। इनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। कैमूर पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। हि.प्र.

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