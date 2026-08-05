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Bhabua News: सांसद ने मंत्री से की भूमिगत सड़क निर्माण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: राज्यसभा सदस्य शिवेश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पुसौली बाजार में भूमिगत सड़क निर्माण की मांग की। मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इससे स्थानीय लोगों को सुगम मार्ग और आवागमन में सहूलियत मिलेगी। अंडरपास निर्माण से जलजमाव की समस्या भी हल होगी।

Bhabua News: सांसद ने मंत्री से की भूमिगत सड़क निर्माण की मांग

Bhabua News: राज्यसभा सदस्य ने पुसौली बाजार में अंडरपास बनाने का दिया आवेदन केंद्रीय मंत्री से विचार करने का मिला आश्वासन, आमजन होंगे लाभान्वित (पेज चार) भभुआ, एक संवाददाता। राज्यसभा सदस्य शिवेश कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मिलकर ज्ञापन दिया और कैमूर के पुसौली बाजार में भूमिगत सड़क निर्माण की मांग की। सांसद ने बताया कि मंत्री द्वारा इसपर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि इस तलमार्ग के निर्माण होने से वहां के ग्रामीणों, व्यवसायियों, छात्रों, किसानों तथा चालकों को सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पुसौली बाजार एनएच 19 पर है।

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स्थानीय निवासियों की मांग

घटांव पंचायत के मुखिया और स्थानीय लोगों ने उनसे अंडरपास निर्माण कराने का कई बार अनुरोध किया है। मैंने स्थानीय लोगों के साथ स्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने भी अंडरपास की जरूरत महसूस की। सांसद ने आमजनों के आग्रह पर विचार करने का मंत्री से अनुरोध किया है। इधर पुसौली निवासी जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रमोद सिंह यादव ने बताया कि यहां मालवाहन, यात्री और आमजनों के वाहन आते हैं। बाजार के पास ही पुसौली रेलवे स्टेशन है। आसपास में कई विद्यालय हैं। बाजार है। ऐसे में हजारों लोगों का रोजाना आवागमन होता है। लेकिन, जलनिकासी के लिए नाला तक का निर्माण नहीं किया गया है। इस कारण जलजमाव की भी समस्या बरकरार है।

अंडरपास का महत्व

अंडरपास का निर्माण होने से दुर्घटना में कमी आएगी। भभुआ व मोहनियां विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीणों, छात्रों, चालकों को आवागमन करने में सहूलियत मिलेगी। फोटो- 05 अगस्त भभुआ- 11 कैप्शन- दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें आवेदन देते राज्यसभा सदस्य शिवेश कुमार।

प्रश्न और उत्तर

राज्यसभा सदस्य ने किस केंद्रीय मंत्री से मीटिंग की?
राज्यसभा सदस्य शिवेश कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मीटिंग की।
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Nitin Gadkari

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