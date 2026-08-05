Bhabua News: सांसद ने मंत्री से की भूमिगत सड़क निर्माण की मांग

Bhabua News: सांसद ने मंत्री से की भूमिगत सड़क निर्माण की मांग
Bhabua News: राज्यसभा सदस्य शिवेश कुमार ने पुसौली बाजार में भूमिगत सड़क निर्माण की मांग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पर उन्हें आश्वासन मिला कि इस परियोजना पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों की बढ़ती आवागमन समस्याओं के समाधान के लिए यह अंडरपास महत्वपूर्ण होगा।
Bhabua News: राज्यसभा सदस्य ने पुसौली बाजार में अंडरपास बनाने का दिया आवेदन केंद्रीय मंत्री से विचार करने का मिला आश्वासन, आमजन होंगे लाभान्वित (पेज चार) भभुआ, एक संवाददाता। राज्यसभा सदस्य शिवेश कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मिलकर ज्ञापन दिया और कैमूर के पुसौली बाजार में भूमिगत सड़क निर्माण की मांग की।
बाजार में रोजाना की समस्याएं
सांसद ने बताया कि मंत्री द्वारा इसपर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि इस तलमार्ग के निर्माण होने से वहां के ग्रामीणों, व्यवसायियों, छात्रों, किसानों तथा चालकों को सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पुसौली बाजार एनएच 19 पर है। घटांव पंचायत के मुखिया और स्थानीय लोगों ने उनसे अंडरपास निर्माण कराने का कई बार अनुरोध किया है। मैंने स्थानीय लोगों के साथ स्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने भी अंडरपास की जरूरत महसूस की। सांसद ने आमजनों के आग्रह पर विचार करने का मंत्री से अनुरोध किया है।
जलजमाव की समस्या
इधर पुसौली निवासी जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रमोद सिंह यादव ने बताया कि यहां मालवाहन, यात्री और आमजनों के वाहन आते हैं। बाजार के पास ही पुसौली रेलवे स्टेशन है। आसपास में कई विद्यालय हैं। बाजार है। ऐसे में हजारों लोगों का रोजाना आवागमन होता है। लेकिन, जलनिकासी के लिए नाला तक का निर्माण नहीं किया गया है। इस कारण जलजमाव की भी समस्या बरकरार है।
दुर्घटनाओं में कमी
अंडरपास का निर्माण होने से दुर्घटना में कमी आएगी। भभुआ व मोहनियां विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीणों, छात्रों, चालकों को आवागमन करने में सहूलियत मिलेगी। फोटो- 05 अगस्त भभुआ- 11 कैप्शन- दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें आवेदन देते राज्यसभा सदस्य शिवेश कुमार।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।