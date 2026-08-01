Bhabua News: दो नाबालिग बाल सुधार गृह भेजे गए

Bhabua News: रामपुर में बेलांव थाने की पुलिस ने टायर चोरी के आरोप में दो नाबालिग को पकड़ा। दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया। किसानों ने फसल में खाद छिड़काव शुरू किया है। बेलांव बाजार में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। गांवों में मच्छरों की परेशानी और अधौरा बाजार में जलनिकासी की समस्या है।

Bhabua News: रामपुर। बेलांव थाने की पुलिस ने टायर चोरी के आरोप में दो नाबालिग को शुक्रवार को पकड़ा। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों नाबालिग को शनिवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस बात कि जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष परमहंश कुमार ने बताया कि बेलांव में एक गैरेज में बाइक खड़ी थी। दोनों पर रिंग सहित टायर को खोलकर चोरी कर लेने का आरोप है। दोनों बेचने के लिए शुक्रवार को ले जा रहे थे। इसी दौरान वह पकड़े गए।

किसानों का खाद छिड़काव फसल में खाद छिड़काव करने में जुटे किसान रामपुर। प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग में धान की रोपनी सम्पन्न हो गयी है। इसके बाद किसान अब फसल में खाद छिड़काव करने में जुटे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि समय से फसल में उर्वरक छिड़काव करने से फसल अच्छी होती है। किसान धर्मराज सिंह व राजन सिंह ने बताया कि पौधों के विकास के लिए रिमझिम बारिश जरूरी है। लेकिन, अभी पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। इससे धान के पौधों का विकास पूरी तरह नहीं हो रहा है।

बेलांव बाजार में ध्वनि प्रदूषण बेलांव बाजार में बढ़ रहा ध्वनि प्रदूषण रामपुर। बेलांव बाजार में इन दिनों साग-सब्जी विक्रेताओं द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र से दाम बताकर बिक्री कर रहे हैं। इससे बाजार में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदार यंत्र को तेज आवाज में चालू कर छोड़ देते हैं। वह तब तक बजाते रहते हैं, जब तक उनका समान बिक नहीं जाता है या ग्राहक चले नहीं जाते हैं। इससे वृद्धों, हार्ट के मरीजों व आमजनों को परेशानी हो रही है।

गांवों में मच्छर की समस्या गांवों में मच्छरों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी अधौरा। प्रखंड क्षेत्र में मच्छरों ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। नाली में छुपे मच्छर बारिश होने के बाद बाहर निकल आए हैं। मच्छरदानी लगाने व मच्छरनाशक लिक्विड, क्वायल व अगरबत्ती जलाने के बाद भी इनका प्रकोप कम नहीं हो रहा है। मच्छरों द्वारा डंक मारने से बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। नाली-गली की सफाई नहीं कराने व लार्वानाशक दवा का छिड़काव नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है।

अधौरा बाजार में जलनिकासी की समस्या अधौरा। प्रखंड मुख्यालय के मुख्य बाजार में एकसिरे से जलनिकासी के लिए व्यवस्थित नाली का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। बरसात के इस मौसम में बाजार के रास्ते में जहां-तहां पानी जमा है। इससे राहगीरों व स्कूलों में पढ़ने जानेवाले बच्चों को परेशानी हो रही है। बारिश होने पर स्थानीय लोगों व बाजार करने आनेवाले लोग परेशान हो जाते हैं।