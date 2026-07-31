Bhabua News: दो गांजा तस्कर को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
Bhabua News: 2023 में 30 सितंबर को दोनों गांजा तस्करों को अधौरा थाना क्षेत्र के दीघार मोड़ से गिरफ्तार किया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उन्हें अवैध गांजा बरामदगी के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
Bhabua News: अधौरा थाना क्षेत्र के दीघार मोड़ के पास से गिरफ्तार किए गए थे दोनों गांजा तस्कर वर्ष 2023 में 30 सितंबर को गिरफ्तार कर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने किया था केस पेज चार भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।
अदालत का फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने अवैध गांजा बरामदगी के मामले में दोषी पाते हुए दो तस्करों को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी। अदालत ने उनपर एक लाख रुपया अर्थदड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला तस्कर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के राजाकोट निवासी नन्हे प्रसाद के पुत्र दीपू कुमार व कैमूर जिले के अधौरा थाना के डुमरकोन निवासी लाल बहादुर राम के पुत्र धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं।
गिरफ्तारी का विवरण
एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 2023 को गहन छापेमारी अभियान के तहत अधौरा के दीघार मोड़ के पास 38 किलो गांजा के साथ दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में तत्कालीन अधौरा थानाध्यक्ष बाल वृंद प्रसाद ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। उक्त मामले में अदालत ने विचारण के बाद दोनों तस्करों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी।
सामान्य प्रश्न
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