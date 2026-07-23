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Bhabua News: Chori के समान के साथ दो आरोपितों को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भभुआ के वार्ड 18 में चोरी के सामान के साथ दो आरोपितों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उनकी धुनाई की। यह घटना गुरुवार को हुई जब आरोपित सासाराम से चुराए गए रेलवे तारों को बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया।

Chori के समान के साथ दो आरोपितों को पकड़ा
Chori के समान के साथ दो आरोपितों को पकड़ा

Bhabua News: Chori के समान के साथ दो आरोपितों को पकड़ा भभुआ। शहर के वार्ड 18 में चोरी के सामान के साथ स्थानीय लोगों ने दो आरोपितों को पड़कर उनकी धुनाई की। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना गुरुवार को हुई। सूचना के बाद सदर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी। पुलिस अधिकारी अर्जुन पासवान ने बताया कि दोनों की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के सिवों गांव निवासी गरीब बिंद के पुत्र बल्ली बंद एवं रामायण बिंद के पुत्र शिव बिंद के रूप में की गई है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि सासाराम में रेलवे से तार की चोरी की थी।

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आज उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान वार्ड 18 के लोगों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा दोनों को पड़कर थाना लाया गया है। कैप्शन- सासाराम से रेलवे के चोरी किए गए तार के साथ भभुआ के वार्ड 18 में आमजनों द्वारा गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जांच कराने आरोपित को लेकर सदर अस्पताल आई पुलिस।

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