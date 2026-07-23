Bhabua News: चंद्रशेखर आजाद के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प

Bhabua News: भेकास मध्य विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। शिक्षकों और छात्रों ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानाचार्य ने आजाद के साहस और बलिदान से प्रेरणा लेने का संदेश दिया।

Bhabua News: भेकास मध्य विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर शिक्षकों व छात्रों ने दी श्रद्धांजलि स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से सीख लेने की शिक्षकों ने छात्रों को दिया संदेश भभुआ, नगर संवाददाता। प्रखंड के मध्य विद्यालय भेकास में गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई।

शिक्षकों और छात्रों का श्रद्धांजलि प्रधानाचार्य विनोद कुमार पांडेय की मौजूदगी में शिक्षकों व छात्र-छात्राओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। विद्यार्थियों को आजाद के जीवन, संघर्ष, साहस और बलिदान से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। प्रधानाचार्य विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया।

आजाद की जीवनी पर प्रकाश वरीय शिक्षक जितेंद्र राम ने उनकी जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। शारीरिक शिक्षा शिक्षक सह जिला खेल मीडिया प्रभारी डॉ. तुलसी प्रसाद सिंह ने कहा कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से घिरने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने अपनी अंतिम गोली खुद पर चलाकर जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं आने का प्रण निभाया। उनका साहस और बलिदान आज भी युवाओं को देशभक्ति, आत्मसम्मान और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता है। मौके पर शिक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, मुजम्मिल हुसैन, बबीता सिंह, ब्रह्म प्रकाश सिंह, राजेश ज्योति, अरुंधति देवी, कुमारी सरस्वती, प्रीति देवी समेत सैकड़ों छात्र-छात्राएं मौजूद थे। फोटो : 23 जुलाई भभुआ- 9 कैप्शन : मध्य विद्यालय भेकास में गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते प्रधानाचार्य व शिक्षक।