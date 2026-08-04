Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: सोन नहर में डूबने से भगवानपुर के अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: भगवानपुर में मंगलवार को हाथ-पैर धोने के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत हो गई। मृतक, 55 वर्षीय दुलारचंद राम, नहर में गिर गया। स्थानीय लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया।

Bhabua News: सोन नहर में डूबने से भगवानपुर के अधेड़ की मौत

Bhabua News: हाथ-पैर धोने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने से गई जान पुलिस के समझाने के बाद भी परिजन शव का नहीं करा सके पोस्टमार्टम भगवानपु, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सोन उच्च स्तरीय नहर में मंगलवार को डूबने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 55 वर्षीय दुलारचंद राम भगवानपुर गांव का निवासी था। बताया जाता है कि दुलारचंद मंगलवार की अहले सुबह नहर की ओर शौच करने गया था। उसके बाद नहर में हाथ-पैर धोने चला गया, जहां उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी चला गया, जिसमें डूबने से उसकी जान चली गई।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: सोन नहर में डूबने से भगवानपुर के अधेड़ की मौत

घटनास्थल पर जुटी ग्रामीणों की भीड़

ग्रामीणों को जब नहर में एक व्यक्ति की डूबने से मौत होने की खबर की जानकारी मिली तो आसपास के काफी लोग जुट गए। काफी मशक्कत के बाद उसे नहर से निकाला गया। लेकिन, उसके शरीर से कोई गतिविधि नहीं होते देख घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई।

पुलिस की पहल और परिवार का इनकार

मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि नहर में डूबे हुए व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों से कई बार कहा गया। लेकिन, परिवार वालों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा बेटा और पतोह हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मृतक का नाम क्या था?
मृतक का नाम दुलारचंद राम था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।