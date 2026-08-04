Bhabua News: सोन नहर में डूबने से भगवानपुर के अधेड़ की मौत

Bhabua News: सोन नहर में डूबने से भगवानपुर के अधेड़ की मौत
Bhabua News: भगवानपुर में मंगलवार को हाथ-पैर धोने के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत हो गई। मृतक, 55 वर्षीय दुलारचंद राम, नहर में गिर गया। स्थानीय लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया।
Bhabua News: हाथ-पैर धोने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने से गई जान पुलिस के समझाने के बाद भी परिजन शव का नहीं करा सके पोस्टमार्टम भगवानपु, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सोन उच्च स्तरीय नहर में मंगलवार को डूबने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 55 वर्षीय दुलारचंद राम भगवानपुर गांव का निवासी था। बताया जाता है कि दुलारचंद मंगलवार की अहले सुबह नहर की ओर शौच करने गया था। उसके बाद नहर में हाथ-पैर धोने चला गया, जहां उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी चला गया, जिसमें डूबने से उसकी जान चली गई।
घटनास्थल पर जुटी ग्रामीणों की भीड़
ग्रामीणों को जब नहर में एक व्यक्ति की डूबने से मौत होने की खबर की जानकारी मिली तो आसपास के काफी लोग जुट गए। काफी मशक्कत के बाद उसे नहर से निकाला गया। लेकिन, उसके शरीर से कोई गतिविधि नहीं होते देख घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई।
पुलिस की पहल और परिवार का इनकार
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि नहर में डूबे हुए व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों से कई बार कहा गया। लेकिन, परिवार वालों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा बेटा और पतोह हैं।
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