Bhabua News: सड़क पर वाहन खड़ा करने से हादसे की आशंका बढ़ी

Bhabua News: सड़क पर वाहन खड़ा करने से हादसे की आशंका बढ़ी
Bhabua News: अतिक्रमण के कारण बोलेरो की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत हो गई। अधौरा में यात्री वाहन और दुकानदारों द्वारा मुख्य सड़क पर सब्जी बेची जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से अतिक्रमण हटाने और उचित बाजार की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
Bhabua News: अतिक्रमण के कारण बोलेरो की चपेट में आने से हो गई थी दो भाइयों की मौत मुख्य सड़क पर बेची जा रही सब्जी, जहां-तहां खड़ी की जा रही है बाइक (पेज चार की फ्लायर खबर) अधौरा, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय अधौरा की सड़क व फुटपॉथ पर जहां-तहां यात्री व निजी वाहन खड़ा करने तथा अतिक्रमण कर कारोबार किए जाने से हादसे की आशंका बढ़ गई है।
स्थानीय लोगों की चिंता
मुख्य बाजार और थाना गेट के आसपास तक यात्री बस, मैजिक, पिकअप व निजी वाहन खड़ा किए जा रहे हैं। दुकानदारों द्वारा मुख्य सड़क पर ही सब्जी व खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इससे बाजार में अक्सर जाम लगा रहता है और दुर्घटना होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व इसी बाजार में महेंद्र ठाकुर के दो बेटों की मौत बोलेरो की चपेट में आने से हो गई थी। छोटी-छोटी दुर्घटनाएं तो अक्सर होती हैं। प्रशासन द्वारा कई बार वाहन चालकों व सब्जी विक्रेताओं को वहां से खदेड़ा गया है। लेकिन, कुछ दिनों के बाद पुन: कारोबार करने लगते हैं। इस मुद्दे पर कुछ दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमलोग फुटपॉथ पर ही कारोबार अपने परिवार की परवरिश करते हैं। यहां सरकारी जमीन ज्यादा है। अगर मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराकर उन्हें आवंटित कर दिया जाता तो अच्छा रहता।
दुकानदारों के सुझाव
मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ग्रामीण व अन्य दुकानदारों द्वारा पूर्व में स्थानीय थाना में हस्ताक्षरयुक्त आवेदन भी दिया है। फुटपॉथ दुकानदारों ने बताया कि आम नागरिक अतिक्रमण की समस्या से त्रस्त हैं, यह उन्हें भी पता है। लेकिन, उनकी दुकान तो अस्थाई है। अगर अंचल या प्रखंड प्रशासन बाजार के आसपास जगह चिन्हित कर उपलब्ध कराए तो वह अपनी दुकान वहीं लगाएंगे। इसी से उनके परिवार को जीविकोपार्जन होता है।
समस्या का समाधान
दुकानदारों व वाहन स्टॉफ ने सुझाए उपाय अधौरा से अतिक्रमण हटाने के उपाय पर यहां के दुकानदारों, चालकों व कंडक्टर ने अपना सुझाव दिया है। दुकानदार चाय-नाश्ता के दुकानदार शंभू प्रजापति और सब्जी विक्रेता संतोष साह और बस स्टॉफ रामानुज यादव, दिनेश कुमार व कृष्णा पासवान ने कहा कि अगर सरकार या स्थानीय प्रशासन दुकानदारों को कारोबार करने के लिए जगह आवंटित कर दे और बस पड़ाव का निर्माण करा दे तो अतिक्रमण की समस्या कुछ हद तक दूर हो सकती है।
ग्रामीणों की मांग
अतिक्रमण हटाने की मांग ग्रामीण राजेश उरांव, अरविंद यादव, कबूतरी देवी ने कहा कि बाजार में अतिक्रमण की वजह से राह तय करने में परेशानी हो रही है। बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। जब उनकी छुट्टी होती है और एक साथ बच्च निकलते हैं, तब दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्योंकि रास्ते में ही भाड़े पर चलनेवाले और निजी वाहन खड़ रहते हैं। इससे उन्हें घर पहुंचने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटवाने की मांग अंचल प्रशासन से की है। कोट प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में अतिक्रमण और बस स्टैंड के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। सदन की राय से इस मुद्दे पर काम किया जाएगा। बस स्टैंड निर्माण का प्रस्ताव पास कर जिला मुख्यालय में भेजा जा सकता है। विपिन कुमार, प्रखंड प्रमुख, अधौरा फोटो- 11 अगस्त भभुआ- 2 कैप्शन- प्रखंड मुख्यालय अधौरा के मुख्य पथ में मंगलवार को खड़ी पिकअप वैन, बस व अन्य वाहन।
प्रश्नोत्तर
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