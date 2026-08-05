Bhabua News: करंट लगने से विवाहिता की मौत, बच्चों के सिर से उठा मां का साया

बताया जाता है कि चांदनी देवी अपने घर में घरेलू कार्य कर रही थीं। इसी दौरान विद्युत उपकरण या तार के संपर्क में आने से उन्हें तेज करंट लग गया। परिजनों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चांदनी देवी अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गई हैं। उसकी मौत से दोनों मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने लोगों से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि इस प्रकार की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके। मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

अन्य घटनाएं

वाहन जांच में पांच बाइक जब्त भभुआ। नगर थाना पुलिस ने शहर के कचहरी मुख्य सड़क पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर बिना दस्तावेज वाले पांच दो पहिया वाहनो को जब्त कर उनके चालको से फाइन वसूल किया। उक्त कार्रवाई नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस अफसर व जवानो ने की। हि.प्र. सुअरा नदी के पास पुलिस ने की छापेमारी भभुआ। शहर के पूरब सुअरा नदी के किनारे पहुंचकर नगर थाना के पुलिस अफसर व जवानो ने शराबियों की सूचना पर छापेमारी की। हालांकि नगर थाना पुलिस की भनक लगते ही शराबी भाग निकले,लेकिन नगर थाना पुलिस की छापेमारी जारी रही। हि.प्र. शादी की नियत से युवती का अपहरण भभुआ। नगर थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नियत से एक युवती का अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया हैं। युवती के परिजनो ने नगर थाना को इसकी लिखित शिकायत दर्ज करायी हैं। नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर कानुनी कार्रवाई कर रही हैं। हि.प्र. कैमूर पुलिस ने बैंको के सुरक्षा की जांच की भभुआ। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर नगर थाना पुलिस ने शहर के विभिन्न बैंко की जांच कर सुरक्षा का जायजा लिया। नगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गयी पुलिस टीम ने बैंको के सुरक्षा गार्ड को चौबिस धंटे अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया। हि.प्र. साइकिल सवार नाला में गिरने से घायल भभुआ। शहर के एकता चौक स्थित दक्षिण तरफ जाने वाले गली निर्माण के दौरान नाला में गिरने से साइकिल सवार घायल हो गया। साइकिल सवार गौतम कुमार का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। हि.प्र.