Bhabua News: मोहनपुर में सांप के डंसने से किशोरी की मौत
Bhabua News: मोहनपुर में सांप के डंसने से 15 वर्षीय काजल कुमारी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। काजल अपनी बड़ी बहन के साथ मोहनपुर गई थी, जहां उसे सांप ने काट लिया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
Bhabua News: मोहनपुर में सांप के डंसने से किशोरी की मौत भगवानपुर। थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में बड़ी बहन के घर आई एक किशोरी की सांप के डंसने से बुधवार को मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
घटनाक्रम
परिजनों ने जिला प्रशासन से आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की मांग की है। मृतका की पहचान मोहनियां थाना क्षेत्र के पतेलवा गांव निवासी घुरफेकन पाल की 15 वर्षीया पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि काजल अपनी बड़ी बहन बेबी कुमारी के साथ सोमवार को उसकी ससुराल भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव गई थी। मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि में वह घर के फर्श पर सो रही थी। इसी दौरान उसे सांप ने डंस लिया। सांप के काटने के बाद वह फिर सो गई। सुबह उठने पर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे झाड़-फूंक कराने के लिए पढ़ौती गांव ले गए। वहां से हालत बिगड़ने पर सदर अस्पताल भभुआ लाया गया, जहां के चिकित्सकों ने उसकी स्वास्थ्य जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया।
चिकित्सकों की रिपोर्ट
सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. साहिल राज ने बताया कि परिजनों के अनुसार, किशोरी को सांप ने काटा था। अस्पताल से आवश्यक कागजात संबंधित थाना को भेज दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिजनों का दर्द
कैप्शन- कैमूर के मोहनपुर गांव में सांप के काटने से किशोरी की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम कराने पतेलवा गांव से आए मृतका के परिजन व मोहनपुर के रिश्तेदार।
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