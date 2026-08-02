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Bhabua News: ताड़ के पेड़ से गिरा अधेड़ व्यक्ति, हो गई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: चांदोरुइयां गांव में ताड़ के पेड़ से गिरने से 50 वर्षीय मुनि बिन्द की मौत हो गई। वह रविवार सुबह नीरा उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार ने उसका शव बिना पोस्टमार्टम के घर ले जाने का निर्णय लिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

ताड़ के पेड़ से गिरा अधेड़ व्यक्ति, हो गई मौत
ताड़ के पेड़ से गिरा अधेड़ व्यक्ति, हो गई मौत

Bhabua News: ताड़ के पेड़ से गिरा अधेड़ व्यक्ति, हो गई मौत नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुइयां गांव के पास नीरा उतारने के दौरान हुई घटना अधेड़ की मेडिकल जांच के बाद सदर अस्पताल के डाक्टर ने किया मृत घोषित भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

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घटनास्थल का विवरण

नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुइयां गांव के पास रविवार की सुबह नीरा उतारने के दौरान ताड़ के पेड़ से गिरकर एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गयी। मृतक 50 वर्षीय मुनि बिन्द नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुइयां गांव का निवासी था। परिजनों ने बताया कि मुनि बिंद ताड़ के पेड़ से नीरा उतारकर बेचने का काम करता था।

घटना का समय

रविवार की सुबह 5:30 बजे वह अपने गांव से पश्चिम स्थित ताड़ के पेड़ से नीरा उतारने के लिए गया था। परिजनों ने यह भी बताया कि वह नीरा उतारने के लिए ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसपर से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लेकर आए। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उसकी स्वास्थ्य जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार की प्रतिक्रिया

परिजनों ने उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव लेकर घर लौट गए। इस घटना के बाद घर-परिवार में कोहराम मच गया। कैप्शन- भभुआ थाना क्षेत्र के चांदोरूइयां गांव से नीरा उतारने के दौरान ताड़ के पेड़ से गिरकर मौत होने के बाद रविवार को सदर अस्पताल में अधेड़ के शव का पोस्टमार्टम कराने आए परिजन।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुइयां गांव के पास हुई।
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