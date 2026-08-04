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Bhabua News: बाजार में जहां तहां वाहन खड़ा करने से लगता हैं जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: पेज चार की खबर पेज चार की खबर बाजार में जहां तहां वाहन खड़ा करने से लगता हैं जाम रामपुर, एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड का

Bhabua News: बाजार में जहां तहां वाहन खड़ा करने से लगता हैं जाम

Bhabua News: पेज चार की खबर बाजार में जहां तहां वाहन खड़ा करने से लगता हैं जाम रामपुर, एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड का मुख्य बाजार बेलांव है। जहां स्थानीय क्षेत्र के साथ साथ भगवानपुर व भभुआ प्रखंड के लोग जरुरत की सामग्री की खरीदारी करने के लिए आते हैं। इस जाम से निजात दिलाने के प्रति प्रखंड प्रशासन संवेदनशील नहीं है। जिसके कारण आये दिन अक्सर बेलाव में जाम लगता है। इस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी होती है।

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पुल के एप्रोच में होल

रामपुर, एक संवाददाता। स्थानीय कर्मा वितरणी में पसाई गांव के सिंचाई विभाग द्वारा पुलिया बनवाया गया है। जिसका एप्रोच में होल हो गया है। अगर समय रहते इसका मरम्मत नहीं कराया गया तो और अधिक टुट कर एप्रोच खराब हो जाएगा।

होल का नहीं किया जा रहा मरम्मत

रामपुर। प्रखंड के करौंदा वितरणी पथ में करौंदा पुल के पास होल बन गया है। जो इन दिनों पानी के धार से कटाव होकर होल और बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में भारी वाहनों के गुजरने से कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ऐसे में अनहोनी होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

स्टेडियम बना चारागाह

रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड परिसर में करोड़ों रुपए खर्च कर के नया शिरा से स्टेडियम बनवाया गया है। जो इन दिनों पशुओं के लिए चारागाह बना हुआ है। आप को बता दें कि इसका चारों तरफ से चारदीवारी बनवाया गया है। वहीं अंदर जाने के लिए एक गेट लगा है। इस गेट को पशु पालक अपने मवेशियों को अंदर कर देते हैं, जो पुरे दिन चारा चरते है.

पानी के धार से तटबंध का हो रहा कटाव

रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के कर्मा वितरणी में पसाई गांव के पास पानी के धार से कटाव हो रहा है। कटाव का आलम है कि तटबंध का बहुत ही कम हिस्सा बचा है। अगर विभागीय पदाधिकारी इस कटाव को तत्काल नहीं रोका गया तो पानी के दबाव से कभी भी टुट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसके आसपास में रोपे गए धान का पौधा पानी में डुब कर क्षति हो सकता है।

लघु प्रश्न और उत्तर

बेलांव बाजार में जाम की समस्या क्यों है?
बेलांव बाजार में वाहनों को गलत तरीके से पार्क करने से जाम लग रहा है। प्रशासन इस जाम से निजात दिलाने के लिए संवेदनशील नहीं है।
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