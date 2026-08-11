Bhabua News: शहर में निकली तिरंगा यात्रा, 300 छात्राओं ने की शिरकत

Bhabua News: भभुआ में तिरंगा यात्रा में करीब 300 छात्राएं शामिल हुईं। हाथों में तिरंगा और जुबां पर ‘वंदे मातरम’ के नारों के साथ छात्राएं सड़कों पर निकलीं। यह यात्रा ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के तहत निकाली गई। यात्रा के दौरान छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश दिया।

Bhabua News: हाथों में तिरंगा और जुबां पर ‘वंदे मातरम’-‘भारत माता की जय’ के नारे, राजेंद्र सरोवर से मुख्य मार्गों से गुजरी तिरंगा यात्रा ड्रम की धुन पर कदमताल करतीं बढ़ी रहीं कन्या मध्य विद्यालय की छात्राएं एसडीएम, सभापति, बीडीओ, पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी भी लिए भाग (युवा पेज की लीड खबर) भभुआ, नगर संवाददाता। हाथों में तिरंगा और जुबां पर ‘वंदे मातरम’ व ‘भारत माता की जय’ के नारे। ड्रम की धुन पर कदमताल करतीं भभुआ के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की करीब 300 छात्राएं मंगलवार को सड़कों पर निकलीं तो माहौल देशभक्ति से भर गया। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के निर्देश पर चल रहे ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के तहत नगर परिषद भभुआ द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में तिरंगा लहराते हुए छात्राएं अनुशासन के साथ आगे बढ़ती रहीं। इस दौरान वह आमजनों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश देती रहीं। यात्रा में एसडीएम अमित कुमार, नगर परिषद की सभापति रबिता पटेल, वार्ड पार्षद, बीडीओ अवतुल्य कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय आदि थे। जब तिरंगा यात्रा निकली तो सड़क किनारे खड़े लोग निहार रहे थे। तिरंगा यात्रा की शुरुआत राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, भभुआ-18 से हुई।

तिरंगा यात्रा की शुरुआत विद्यालय परिसर में छात्राएं कतारबद्ध होकर हाथों में तिरंगा लिए तैयार थीं। ड्रम बजते ही यात्रा शुरू हुई। छात्राएं पंडा जी पोखरा होते हुए पंजाब नेशनल बैंक के समीप पहुंचीं। यहां से यात्रा राजेंद्र सरोवर की ओर बढ़ी। रास्ते में छात्राएं लगातार देशभक्ति के नारे लगाती रहीं। सड़क किनारे मौजूद लोगों ने भी तिरंगा यात्रा को उत्सुकता से देखा। राजेंद्र सरोवर की परिक्रमा, पदाधिकारी भी हुए शामिल राजेंद्र सरोवर पहुंचने के बाद नगर परिषद के पदाधिकारी, वार्ड पार्षद और जनप्रतिनिधि भी छात्राओं के साथ यात्रा में शामिल हो गए। सभी ने सरोवर की परिक्रमा की। इस दौरान छात्राओं ने तिरंगा लहराते हुए ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए। छात्राओं के उत्साह और अनुशासन की पदाधिकारियों ने सराहना की। यात्रा में ज्योति, जिनिफा, रोमा, आकांक्षा, प्रिया, अनन्या, प्रतीक्षा समेत बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल थीं।

छात्राओं की सहभागिता कैमूर स्तम्भ से भागीरथी मुक्ताकाश पहुंची यात्रा राजेंद्र सरोवर से यात्रा कैमूर स्तम्भ होते हुए भागीरथी मुक्ताकाश पहुंची। यहां भी छात्राओं ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति के नारे लगाए। भागीरथी मुक्तावास में छात्राओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। कुछ देर रुकने के बाद यात्रा आगे बढ़ी। इसके बाद कैमूर स्तम्भ से कुदरा बाईपास रोड होते हुए छात्राएं विद्यालय परिसर पहुंचीं, जहां तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। शिक्षकों और नगर परिषद कर्मियों ने संभाली व्यवस्था यात्रा को सफल बनाने में नगर परिषद की ओर से प्रिंस कुमार, अंकित कुमार, रिचा कुमारी और कुमारी ममता समेत अन्य कर्मियों ने सहयोग किया। नगर परिषद सभापति के प्रतिनिधि मंटू पटेल भी थे। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंजू कुमारी और शिक्षक सुमित कुमार ने व्यवस्था की कमान संभाली। शिक्षिकाओं वंदना कुमारी, पूजा शुक्ला और किरण कुमारी समेत अन्य शिक्षक-शिक्षिकाओं ने छात्राओं के साथ यात्रा में सक्रिय सहयोग किया।

यात्रा का समापन और संदेश तिरंगे के सम्मान का दिया संदेश करीब 300 छात्राओं की सहभागिता वाली तिरंगा यात्रा ने भभुआ में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा लिए छात्राओं की कतार और गूंजते देशभक्ति के नारों ने शहरवासियों का ध्यान खींचा। नगर परिषद की इस पहल से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने का संदेश गया। फोटो- 11 अगस्त भभुआ- 3 कैप्शन- भभुआ शहर में मंगलवार को तिरंगा यात्रा में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की छात्राएं। फोटो- 11 अगस्त भभुआ- 4 कैप्शन- भभुआ शहर में मंगलवार को तिरंगा यात्रा के दौरान भागीरथी मुक्ताकाश परिसर में बैठीं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की छात्राएं.