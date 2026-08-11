Bhabua News: पंद्रह किमी. दूरी तय कर रामपुर पहुंची तिरंगा यात्रा

Bhabua News: पर्यटन स्थल दुर्गावती जलाशय परियोजना से निकाली गई तिरंगा यात्रा प्रखंड प्रशासन द्वारा निकाली गई यात्रा में कई विभाग के लोग हुए शामिल रामपुर, एक संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस पर दुर्गावती जलाशय परियोजना स्थल से मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व प्रखंड प्रमुख घुरा यादव व प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋतु रंजन कुमार ने किया। यह यात्रा दुर्गावती जलाशय परियोजना परिसर से शुरू हुई और भितरीबांध, अमांव, सबार होते हुए करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रामपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंची।

यात्रा का उद्देश्य

तिरंगा यात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मियों सहित स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से इलाका क्षेत्र गूंज उठा। बीडीओ ऋतु रंजन कुमार ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना जागृत करना है। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की। हर घर की छत पर तिरंगा फहरायें। ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता और देश भक्ति के भावना को मजबूत होगा। तिरंगा यात्रा में पैक्स अध्यक्ष शिवजी सिंह, बीपीएम अनिल चौबे, बीएओ अनिल कुमार मौर्य, स्वास्थ्य प्रबंधक जयप्रकाश यादव सहित प्रखंड के कई विभाग के पदाधिकारी व कर्मियों ने भाग लिया। फोटो- 11 अगस्त भभुआ- 9 कैप्शन- रामपुर प्रखंड के पर्यटन स्थल दुर्गावती जलाशय परियोजना से मंगलवार को निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल प्रखंड प्रमुख घुरा यादव, बीडीओ ऋतु रंजन कुमार व अन्य।