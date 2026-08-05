Bhabua News: बाइक से गिरकर तीन युवक घायल, सदर अस्पताल में भर्ती
Bhabua News: भभुआ के बबुरा के पास अनियंत्रित बाइक से गिरकर तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कृष्णा मौर्या, अखिलेश कुमार और प्रिंस कुमार शामिल हैं। घटना बुधवार को दोपहर 1:30 बजे हुई, जब युवक बारिश के पानी से भरी सड़क पर पहुंचे।
Bhabua News: बाइक से गिरकर तीन युवक घायल, सदर अस्पताल में भर्ती भभुआ। थाना क्षेत्र के बबुरा के पास अनियंत्रित बाइक से गिरकर तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। यह यह घटना बुधवार 1:30 बजे की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक भभुआ थाना क्षेत्र के सिवों गांव निवासी ददन सिंह के पुत्र कृष्णा मौर्या, बल्केश्वर सिंह के पुत्र अखिलेश कुमार एवं प्रमोद गुप्ता के पुत्र प्रिंस कुमार घायल हुए हैं। घायलों ने बताया कि वह रामगढ़ से एक बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। बबुरा गांव के पास सड़क पर बारिश का पानी जमा था। गड्ढे व पानी की वजह से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।
इस हादसे में तीनों युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गये। सभी का सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। कैप्शन- कैमूर के रामगढ़ से भभुआ के सिवों गांव लौटने के दौरान एनएच 219 पर बाइक पलटने से घायल होने के बाद बुधवार को घायलों का इलाज करते स्वास्थ्य कर्मी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।