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Bhabua News: बाइक से गिरकर तीन युवक घायल, सदर अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भभुआ के बबुरा के पास अनियंत्रित बाइक से गिरकर तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कृष्णा मौर्या, अखिलेश कुमार और प्रिंस कुमार शामिल हैं। घटना बुधवार को दोपहर 1:30 बजे हुई, जब युवक बारिश के पानी से भरी सड़क पर पहुंचे।

बाइक से गिरकर तीन युवक घायल, सदर अस्पताल में भर्ती
बाइक से गिरकर तीन युवक घायल, सदर अस्पताल में भर्ती

Bhabua News: बाइक से गिरकर तीन युवक घायल, सदर अस्पताल में भर्ती भभुआ। थाना क्षेत्र के बबुरा के पास अनियंत्रित बाइक से गिरकर तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। यह यह घटना बुधवार 1:30 बजे की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक भभुआ थाना क्षेत्र के सिवों गांव निवासी ददन सिंह के पुत्र कृष्णा मौर्या, बल्केश्वर सिंह के पुत्र अखिलेश कुमार एवं प्रमोद गुप्ता के पुत्र प्रिंस कुमार घायल हुए हैं। घायलों ने बताया कि वह रामगढ़ से एक बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। बबुरा गांव के पास सड़क पर बारिश का पानी जमा था। गड्ढे व पानी की वजह से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

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इस हादसे में तीनों युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गये। सभी का सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। कैप्शन- कैमूर के रामगढ़ से भभुआ के सिवों गांव लौटने के दौरान एनएच 219 पर बाइक पलटने से घायल होने के बाद बुधवार को घायलों का इलाज करते स्वास्थ्य कर्मी।

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