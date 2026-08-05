Bhabua News: लोहदन गांव में किशोरी को विषैले जंतु ने काटा चांद। थाना क्षेत्र के लोहदन गांव स्थित घर में बिस्तर पर सोई एक किशोरी को विषैले जंतु ने काट लिया, जिससे वह अचेत हो गई। पीड़िता 14 वर्षीया नूरजहां खातून चांद थाना क्षेत्र के लोहदन गांव निवासी सुभान अंसारी की बेटी है। आज बुधवार को 3:00 सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि भोर में करीब 4:00 बिस्तर पर किशोरी सोई हुई थी। तभी विषैले जंतु ने उसे काट लिया। उसे आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया गया है। सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। कैप्शन- कैमूर के चांद थाना क्षेत्र के लोहदन गांव के घर में सोने के दौरान विषैले जंतु के काटने के बाद बुधवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सक से बातचीत करते परिजन।